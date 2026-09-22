Victoria's Secret'ın unutulmaz modellerinden Adriana Lima, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week Madrid'in kapanış partisinde boy gösterdi. Bu yıl 84'üncüsü düzenlenen etkinliğin resmi kapanış partisi ilk kez Reina Sofía Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü model, gecede tercih ettiği siyah elbisesi ve sade görünümüyle kırmızı halıda objektiflere poz verdi.

SİYAH ELBİSESİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Adriana Lima, gecede sade ancak iddialı bir siyah elbise tercih etti. Saçlarını sıkı bir topuzla toplayan model, görünümünü uzun sallantılı küpelerle tamamladı.

Gösterişli takılar yerine daha sade bir stil tercih eden Lima, zarif görünümüyle gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

ADRİANA LİMA'NIN YENİ HALİ GÜNDEM OLDU

Yıllardır podyumların en tanınan isimleri arasında yer alan Adriana Lima'nın Madrid'deki görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü. Ünlü modelin son hali ve yaşı yeniden merak konusu olurken, Lima'nın yıllar içindeki değişimi de gündeme geldi.

1979 doğumlu Adriana Lima, Victoria's Secret podyumlarının en tanınan modellerinden biri olarak kariyerine uzun yıllar devam etti.

“BU GERÇEKTEN ADRİANA MI?”

Alman RTL de Lima’nın son görüntüsündeki değişime dikkat çekerek “Bu gerçekten Adriana mı?” başlığıyla haber yaptı. Özellikle daha belirgin görünen elmacık kemikleri, daha ince görünen yüzü ve sıkı at kuyruğu yeni görüntüsünde öne çıkan ayrıntılar arasında gösterildi.

Polonya basınında da Lima’nın fotoğraflarının sosyal medyada yorum yağmuruna tutulduğu aktarıldı. Bazı kullanıcılar yüzündeki değişimi estetik işlemlerle ilişkilendirirken, bazıları ise dolgu kullanımının azalmasının görünümünü etkileyebileceğini öne sürdü.

OZEMPIC İDDİASI DOĞRULANMADI

Lima’nın görünümündeki değişim üzerine sosyal medyada Ozempic kullandığı yönünde iddialar da ortaya atıldı. Ancak bu iddiayı doğrulayan herhangi bir bilgi bulunmuyor. RTL de Ozempic konusundaki değerlendirmeleri sosyal medya ve dergi kaynaklı bir spekülasyon olarak aktardı.

UZMANLAR FOTOĞRAFLARI DEĞERLENDİRDİ

Daily Mail’in görüştüğü iki plastik cerrah ise Adriana Lima’nın fotoğraflarını değerlendirdi. Uzmanlar, görüntüler üzerinden yüz dolgularının eritilmiş olabileceğini, kilo kaybının ve cilt sıkılaştırmanın da görünümündeki değişimde etkili olmuş olabileceğini belirtti.