AKP’nin eski MKYK üyelerinden Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “butlan” tartışmaları ve Ekrem İmamoğlu üzerinden partisinin yönetimine uyarılarda bulundu.

Birinci, atılacak adımların doğurabileceği "siyasi maliyet" konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Birinci, paylaşımında bu ifadeleri kullandı:

"Şimdi tüm saygımla;

İktidar içinde olan abilerimiz, büyüklerimiz şöyle bir yanılgıya düşüyor olabilirler:

Selahattin Demirtaş yaklaşık 10 yıldır içeride.

Ne oldu?

Yattı; arkasından kimse gelmedi vs...

Demirtaş’ın arkasında duranlar, adadaki bunağın ve Kandil’deki zevatın talimatı ile duruyorlardı. Fırsat bulup boy vermesin diye arkasından çekildiler.

Bu seferki başka!

Kendi elinizle kabusunuzu organik bir şekilde büyütüyorsunuz. Büyütmeye devam ediyorsunuz. Sıfır noktasına getirdiğinizde, kişi, sıfır olarak bekler. Derin dondurucudaki et gibi bekler. Bozulmaz... -5 olmaz, 0 olur kalır.

Ama onu sıfır noktasına getirenler bekleyemez. Getirenler sürekli ve kesintisiz aşınıp eksiye gider. Zaman maalesef bu sefer bizden yana değil; ilk defa, içerde ve dışarda (yurt dışı dahil) bekleyenlerden yana.

Bakın, tekrar altını çiziyorum, üstünü çiziyorum:

Diploması olmayan, İBB başkanlığı boyunca İstanbul’a bir çivi çakmamış, halk tarafından ne olduğu anlaşılmış ve anlaşılmaya devam eden bir adamın (ve ekibinin) yolunu, organik bir şekilde, geri dönülmesi imkânsız, sağlam taşlarla tek tek döşeyerek hazırlıyorsunuz.

Butlan konusu, daha önce yapılan;

operasyonu büyütmek,

pandemide faiz düşürmek,

Fetö'yü zamanında bertaraf edememek.

Rusya uçağını vurmak,

İlk Suriye politikası gibi...

Hasar veren ama telafi edilebilen (kısmen) bir konu değil.

Halkı 25 sene önce tanıdınız.

Ama köprünün altından çok sular aktı. Artık halk, sizin tanıdığınız, bildiğiniz halk değil.

Refleksleri çok keskin ve bilinçli.

Geri dönülemez bir yola girmeden; hem ekonomik hem siyasi faturası olmadan, etraflıca, akil şekilde düşünmek ve karar vermek için yeterince zaman olduğu kanaatindeyim.

Söylüyorum; sonra demedi demeyin, sandıkta faturası ağır olur.

Bugün susarsanız, yarın sustuğunuz, durduğunuz güne dönmek için çok konuşmak zorunda kalırsınız..

Benden demesi..."