İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat'ta Hatay'da 36 kişinin hayatını kaybettiği Arık Apartmanı ile ilgili olarak şu anda AKP Hatay İl Yönetim Kurulu üyesi olan eski Hassa Belediye Başkanı ile iki kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.

Arık Apartmanı'nın projeye aykırı inşa edilip gerekli denetimlerin yapılmaması sonucu imar ve yapı standartlarına uymadığı, ancak buna rağmen ruhsat ve kullanım izinlerinin verildiği belirlendi. Müşteki avukatları, "Bir an önce iddianame düzenlenerek kamu görevlilerinin de dosyaya dahil edilmesi ve tüm sorumluların mahkeme önünde hesap vermesi sağlanmalıdır" açıklamasını yaptı.

36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Hassa ilçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan Arık Apartmanı'nın yıkılması sonucu 36 kişi yaşamını yitirdi.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, Arık Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, yapı müteahhidi Celal Arık ve şantiye şefi Medet Turan hakkında "olası kastla adam öldürme" suçundan bin 475 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ayrıca, mimari proje müellifi Gökhan Kovan, yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Yunus, zemin kattaki iş yeri ve üzerindeki çekme katın sahibi Zekeriya Çinçin, yapı değişikliklerinin yapıldığı dönemde binanın maliki olan Mehmet Demirel ve çekme katta mimar olarak görev yapan Ömer Erdoğan hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Başsavcılık ayrıca, Arık Apartmanı'nın yıkılmasında sorumluluğu olduğu ileri sürülen kamu görevlileri hakkında soruşturma izni talep etti.

3 kamu görevlisine soruşturma izni verildi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Arık Apartmanı'nın yıkımına ilişkin hazırladığı inceleme raporunu tamamladı. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, raporun değerlendirilmesinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 Kasım 2023 tarihinde, şu anda AK Parti Hatay İl Yönetim Kurulu üyesi olan eski Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, Fen İşleri Müdürü Şiho Tut, harita kadastro teknikeri Bestami Uğur İşlek hakkında soruşturma izni verdi. Bu karara ilişkin bilgiler, soruşturma dosyasına yeni eklendi.

İnceleme raporunda, Arık Apartmanı'nın yapım yılı, kullanılan inşaat teknikleri ve malzeme kalitesi dikkate alındığında, binanın yeni sayıldığı ve faydalı ömrünün henüz başında olduğu vurgulandı. Raporda, statik projede binanın temelinin 70 cm radye temel olarak belirtildiği, ancak yerinde yapılan incelemede temel yüksekliğinin 65 cm olarak ölçüldüğü ifade edildi. Binada kullanılması gereken C35 beton sınıfına karşın, yapılan karot testlerinde alınan örneklerin bu standardı karşılamadığı tespit edildi. Söz konusu eksiklik ve uygunsuzlukların Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 3. maddesi uyarınca, denetim firması tarafından kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Proje dışı ve mevzuata aykırı uygulamalara rağmen ruhsat vermişler

Raporda ayrıca, imar planına göre en fazla 21,50 metre olması gereken yapı yüksekliğinin 24,50 metreye çıkarıldığı, ruhsatta bulunmayan bir katın fazladan inşa edildiği belirtildi. Statik projeye aykırı şekilde döşeme sistemlerinde değişiklikler yapıldığı, asma katların kapatılarak yeni bağımsız bölümler oluşturulduğu ve kolon boyutlarında usulsüz değişiklikler gerçekleştirildiği tespit edildi. Tüm bu proje dışı ve mevzuata aykırı uygulamalara rağmen, binaya 13 Ocak 2017'de yapı ruhsatı, 13 Temmuz 2018'de ise yapı kullanma izin belgesi verildiği ifade edildi.

Bu gerekçelerle, 4483 sayılı yasa kapsamında AK Partili eski Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, Fen İşleri Müdürü Şiho Tut ve Harita Kadastro Teknikeri Bestami Uğur İşlek hakkında 3 Kasım 2023 tarihinde soruşturma izni verilmesine karar verildi.

"Bir an önce iddianame düzenlenerek kamu görevlilerinin de dosyaya dahil edilmesi gerekiyor"

Müşteki avukatlarından Ahmet Solak ve Tuğba Kahiye, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Uzun zamandır bu kararı bekliyorduk. Aslında karar çok önceden verilmiş ancak bugüne kadar savcılığın tüm taleplerine rağmen bakanlık kararı dosyaya göndermemişti. Yargılama da bu sebeple uzamaktaydı. Artık bir an önce iddianame düzenlenerek kamu görevlilerinin de dosyaya dahil edilmesi ve tüm sorumluların mahkeme önünde hesap vermesi sağlanmalıdır."

Arık Apartmanı'nda yargılama ne aşamada?

Soruşturma sürecinde Arık Apartmanı'nın yapı müteahhidi Celal Arık, 14 Şubat 2023'te tutuklandı. Arık hakkında, "olası kastla adam öldürme" suçlamasıyla bin 475 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Ocak'ta görülen yedinci duruşmada mahkeme heyeti, "tutuklu kaldığı süre ve suç vasfının değişme ihtimali" gerekçesiyle sanık Celal Arık'ın oy birliğiyle tahliyesine karar verdi. Bu kararla birlikte dosya kapsamında tutuklu sanık kalmadı.