Muğla'nın Fethiye İlçesi Kızılay Şube Başkanı Burhanettin Tuna’nın bir oğlu uyuşturucudan diğer oğlu da insan kaçakçılığından tutuk landı. SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği olayın duyulmasının ardından Tuna, Kızılay Şube Başkanlığı’ndan istifa etti. Sosyal medyadan kendisine gelen tepkilere ağzını bozarak cevap verdi.

'ONLAR P.Ç'

Eski AKP üyesi Tuna, Facebook hesabından kendisine destek paylaşımı yapan Sedat Ünal’a: “Ağzına sağlık değerli karde şim, çok güzel özetlemişsin. İlk mahkemede ya beraat ya serbest. Dikkat ediyorum da sadece Emrullah’ın babası var. Sanki diğer altı kişinin babası yok. Onlar p.ç onlardan hiçbir haber yok”

CEZAEVİNE KONULDU

Bu arada, Tuna’nın oğlu Enes Tuna, Antalya’da uyuşturucu operasyonunda yakalanıp gözaltına alındı ve tutuklandı. Tuna’nın diğer oğlu Emrullah Tuna da Fethiye’de insan kaçak lığı yaparken suçüstü yakandı ve tutuklandı. Emrullah Tuna, Seydikemer’de bulunan Eşan cezaevine gönderildi.