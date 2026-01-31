En düşük emekli maaşına tepkilerine dile getiren emekliler günlerdir eylemlerini sürdürürken eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

Tayyar, "Öfkeleri, en büyük motivasyonları. Bu sosyopolitik güç, mensubu en fazla olan toplumsal katmanı oluşturuyor. AK Parti’den bile fazlalar." dedi.

Tayyar şunları kaydetti:

Emekliler. ‘İktidar belirleyici’ yeni bir toplumsal sınıf oluşuyor. Sayıları 17 milyonu aştı. Örgütlüler, etkileşim halindeler, parkta, çay ocağında fısıltıyla çoğalıyorlar, her sokakta duyuluyorlar. Öfkeleri, en büyük motivasyonları. Bu sosyopolitik güç, mensubu en fazla olan toplumsal katmanı oluşturuyor. AK Parti’den bile fazlalar.

Sorun sadece azalan gelirleri değil, prim ve çalışma sürelerini ıskalayan adaletsiz dağılım. 17 milyonluk kesimin en altında birleştirdiğimiz 4 milyonluk ‘en düşük maaşlılar’ katmanı bile kendi içinde tartışmalı. Dolayısıyla adil ve refah arttırıcı kapsamlı bir reforma ihtiyaç var. Şimdiden kafa yorulmalı, son dakika torba kanunu düzenlemesiyle riske edilmemelidir. Uyarıyorum. Emekliler, ne CHP ne diğerleri, iktidarın en büyük rakibidir.