Asgari ücrete ara zam tartışması, olası erken seçim beklentisi ile İran-ABD-İsrail hattındaki savaşın gölgesinde yeniden gündeme taşındı.

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, akaryakıt zamları ve hızlanan fiyat artışlarının çalışanların gelirini hızla eriteceğini belirtti.

Tayyar, savaşın ekonomik etkileri arttıkça temmuzda ara zam talebinin hem toplumda hem siyasette daha güçlü dile getirileceğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

İktidar medyası TGRT Haber’de konuşan Tayyar, eşel Mobil sistemi gibi vergi avantajlarının bile fiyat artışlarını dengelemekte yetersiz kaldığını, bu durumun Temmuz ayında asgari ücretin ikinci kez artırılma olasılığını gündeme getirebileceğini belirtti:

-Bakın hani hükümet yapar yapmaz ayrı bir şey ama bu konudaki baskıların artacağını düşünüyorum. Çünkü Ocak ayından Temmuz ayına kadar çalışanların maaşlarında çok ciddi bir erime söz konusu olacak. Fiyatlar inanılmaz derecede artacak.

-2027'nin sonunda ya da 2028'in başında seçim olacaksa, bu olumsuzluklar zamana yayıldıkça iktidar açısından aleyhte bir süreci tetikleyecek. Çünkü seçim süreçleri en fazla enfekte edilen süreçler.

-Yani muhalefet de burada yoğun baskı yapacak, toplumsal baskı artacak, beklentiler artacak, talepler artacak.

-O nedenle ben 2027 yılına sarkmadan bazı tedbirlerin öne alınarak yani 2026 yılı içine alınarak bir set çekilmesini yani yukarıdan aşağı doğru böyle bir çığ riski varsa bir set çekilerek bunun olumsuz etkilerinin azaltılması gerektiğini düşünüyorum.

-O nedenle hiç vakit kaybetmeden, hiç vakit kaybetmeden savaşın finansal ve siyasal etkilerini çok ciddi bir şekilde analiz edip bugünden bizim bu tedbirleri almamız gerekiyor inşallah.