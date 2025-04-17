Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddialarında bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın TCK 217 kapsamında, "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" suçlamasından açıldığı ifade edildi.

"BU HABERLERİ YAPANLARI GECE TOPLAMAK LAZIM"

AKP'li eski Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Kütahyalı'ya sert tepki gösterdi.

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Tayyar, söz konusu iddiaların halkı kin ve nefrete sürüklediğini, toplumsal barışı tehdit ettiğini savunarak, Kütahyalı ve benzeri paylaşımlarda bulunan isimlerin "gece toplanması gerektiğini" söyledi.

Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

-Yazık günahtır yani. Ya milletin duygularıyla böyle oynanmaz. Bu paylaşımlara bir muhalif yapsaydı, gece kanala giderlerdi.

-Toplumda adalet duygusunu oluşturmak için eşit davranacaksınız.

-Siz oturduğunuz yerden ahkâm keseceksiniz, sırtınızı iki kişiye yaslayıp toplumu manipüle edeceksiniz. Buna hakkınız yok!