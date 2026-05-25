Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, ana muhalefete yönelik operasyonu “Yavv bu reis büyük adam valla, CHP’yi nasıl bir işaretle paramparça ediverdi” şeklinde düşünen AKP’lileri şöyle tarif etti:

“Ruhu çalınan, varlık nedeni ortadan kalkan, biten sizsiniz. Vasıf efendi 18. yüzyılda tarif etmiş sizi: ‘Meyyid-i müteharrike.”

Bu ifade yaşayan ölü ve canlı cenaze olarak tercüme ediliyor.

BAŞINIZA İŞ AÇARSINIZ

Kocabıyık, CHP’ye verilen butlan kararını 1960’da DP’yi sindirmek için kurulan Tahkikat Encümeni’ne benzetti ve şöyle değerlendirdi:

“AKP’ye hatırlatma: 1960’ın baharında Demokrat Parti muhalefeti sindirmek için Tahkikat Encümeni kurdu. Bu hatalı karar birçok acıları beraberinde getirdi. Demokrasimizi örseleyen gelişmelerin kapısını araladı. Şimdi de mutlak butlan kararıyla aynı şekilde muhalefet rakip olmaktan çıkarılmak isteniyor. Başınıza iş açarsınız ve bu beni hiç ilgilendirmiyor; ancak milletin başına iş açarsınız ki o herkesi ilgilendirmelidir.”