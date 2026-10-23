Eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve avukat Mücahit Birinci'nin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcı, Birinci'nin “görevi kötüye kullanma” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada Birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'den tahliye karşılığında 2 milyon dolar istediği ve gerçeğe aykırı ifade vermeye zorladığı iddiasıyla yargılanıyor. Duruşmaya Birinci katılırken müşteki Kapki, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirildi.

KAPKİ: “BEN 2 MİLYON DOLAR ÜZERİNDEN PAZARLIK YAPTIM”

Şikâyetinin sürdüğünü belirten Kapki, Birinci'nin 31 Temmuz 2025'te kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini anlattı. Daha önce bir avukat aracılığıyla, vekâlet vermesi halinde tahliye edilebileceği yönünde haber aldığını söyleyen Kapki, bunun üzerine görüşmeyi kabul ettiğini ve noter aracılığıyla vekâletname düzenlediğini belirtti.

Kapki'nin iddiasına göre Birinci, görüşmeye iki nüsha hazırlanmış bir metinle geldi. Bu metni imzalaması ve içindeki iddiaları ifade olarak anlatması halinde tahliye edilebileceğini söyledi, karşılığında 2 milyon dolar istedi. Daha önce kendisine 2,5 milyon dolar istendiği bilgisinin ulaştığını belirten Kapki, “Ben 2 milyon dolar üzerinden pazarlık yaptım” dedi.

Birinci'nin kendisine “Önce Makyavelist düşün. Makyavelist olacaksın” dediğini öne süren Kapki, bir hafta boyunca kendisini Birinci'ye teslim etmesi gerektiğinin söylendiğini aktardı.

“BEN KİMSEYE İFTİRA ATAMAM”

Kapki, önüne konulan metindeki bilgilerin doğru olmadığını savundu. Metinde Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Hüseyin Köksal, Emrah Bağdatlı ve Fatih Keleş hakkında çeşitli iddialar bulunduğunu söyledi.

Bazı olaylara tanık olmadığı halde bunları yaşamış ya da başkalarından duymuş gibi anlatmasının istendiğini ileri süren Kapki; metinde ihale paralarının İmamoğlu'nun siyasi propagandası ve CHP Kurultayı için kullanılması, Özel'in bundan haberdar olması, Roma gezisi, gazetecilere para verilmesi ve savcılık soruşturmasının sonuçlandırılmasına ilişkin olduğu öne sürülen konuşmaların yer aldığını anlattı.

Birinci'ye “Ben kimseye iftira atamam” dediğini belirten Kapki, Özgür Özel'i hayatında görmediğini ve yazılanların kendisiyle ilgisi bulunmadığını söyledi. Daha önce etkin pişmanlık kapsamında savcılığa ifade verdiğini belirterek yeniden böyle bir metni imzalamayı kabul etmediğini aktardı.

Kapki, Birinci'nin ısrarını sürdürmesi üzerine, “Ben zaten bu ifadeyi verecek olsam sana neden iki milyon dolar vereyim?” diye sorduğunu anlattı. Birinci'nin, CHP'nin öne geçmesi durumunda yaşananları sonradan anlatabileceğini söylediğini ve dışarıdaki eli, kolu ve ayağı olacağını ifade ettiğini de iddia etti.

Metni imzalamadan tahliye edilmesini istediğini, gerekirse konuşulan parayı verebileceğini söylediğini ancak bunun kabul edilmediğini savunan Kapki, kâğıda kalemle çarpı koyduğunda Birinci'nin kızdığını öne sürdü. İmzalamayı reddetmesi üzerine Birinci'nin “İmzalamıyorsan kalkıyorum” dediğini, tahliye olup olamayacağını sorduğunda ise “Senin tercihin” yanıtını verdiğini aktardı.

Kapki, görüşmenin ardından yaşananları savcılığa anlatmak için acil görüşme talebi içeren bir dilekçe yazdığını ve dilekçenin ertesi gün savcılığa ulaştığını söyledi. Birinci'nin avukatlık yapmak için değil, metni imzalatıp para almak amacıyla hareket ettiğini düşündüğünü belirterek cezalandırılmasını istedi.

BİRİNCİ İDDİALARI REDDETTİ

Kapki'nin beyanları sırasında taraflar arasında gerginlik de yaşandı. Kapki'nin doğruyu söylediğini vurgulayarak çocukları üzerine yemin etmesi üzerine Birinci, “Allah evlatlarını sana bağışlasın, öyle deme” karşılığını verdi.

Savunmasında suçlamaları reddeden Birinci, vekâletname düzenlenmesi ve belgeler üzerinden yapılan görüşmelerin avukatlık faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bir avukatın müvekkiliyle dosya ve belgeler üzerinden görüşmesinin, vekâletname kapsamında cezaevi ziyareti yapmasının suç sayılamayacağını ileri sürdü. Daha önce savunmasını yaptığını belirten Birinci, beraat edeceğini düşündüğünü söyledi.

MAHKEME KAMERA KAYDI TALEBİNİ REDDETTİ

Kapki'nin avukatları, cezaevindeki görüşme odasını gören koridor dahil ilgili bölümlerin kamera kayıtlarının getirtilmesini talep etti. Savcı da Kapki'nin davaya katılma talebinin kabulünü ve kamera kayıtlarının istenmesini istedi. Mahkeme başkanı, kamera kayıtlarına ilişkin talebi yargılamaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddetti.

Ardından esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Birinci'nin “görevi kötüye kullanma” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kapki'nin avukatları, eylemin hukuki niteliğinin “dolandırıcılığa teşebbüs” veya “nüfuz ticareti” kapsamında da değerlendirilmesine ilişkin beyanda bulunmak için süre istedi.

Birinci ise mütalaaya karşı, “Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” dedi. Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için duruşmayı 22 Ocak 2027 saat 10.20'ye erteledi.