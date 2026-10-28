Adana'nın Seyhan ilçesinde, eski AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Mert Aydın'ın (33) kullandığı otomobilin yön levhası direğine çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hastanede hayatını kaybeden Aydın'ın otomobilinin direğe çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kaza, 27 Ekim'de saat 17.30 sıralarında Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Aydın'ın kullandığı 01 TR 002 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yön levhası direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Aydın'ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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