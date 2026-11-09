Fatih Terim'in kızı Buse Terim, eski Apple CEO'su Tim Cook'un İstanbul ziyareti kapsamında düzenlenen içerik üreticileri buluşmasına katıldı. Apple'ın Bağdat Caddesi'ndeki mağazasında Cook ile bir araya gelen Terim, görüşmeden görüntüler paylaştı. Ancak bu buluşma sosyal medyada tartışma yarattı.

“FATİH TERİM'İN KIZI OLMAK DIŞINDA HİÇBİR VASFI YOK”

Buse Terim'in Tim Cook ile görüşmesini eleştiren bir sosyal medya kullanıcısı, ünlü ismin davette yer almasını babası Fatih Terim'in tanınmışlığına bağladı. Paylaşımda, “Fatih Terim'in kızı olmak dışında hiçbir vasfı olmayan bu kadın yerine gerçek gazeteciler ile bir araya gelme fikri kimsenin aklına gelmez. Önceden hazırlanmış sorular ve cevapları... İşte Apple Gezegeni bu...” ifadeleri kullanıldı.

“YIL OLDU 2026, HALA BURADAN VURMAK KALMADI YA”

Eleştiriye yanıt veren Buse Terim, 16 yıldır içerik ürettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Dostum 16 yıldır içerik üretmek ve içerik üreticisi olmak gibi bir vasfım da var, belli ki senin bir haber olduğun. Yıl oldu 2026 hala buradan vurmak kalmadı ya... Bu buluşma 'içerik üreticileriyle' gerçekleşti, Türkiye'de bunu yapan 4 kişiden biri olmak beni çok gururlandırdı. Gazetecilerle bir araya gelinen bir organizasyon yapılsaydı zaten ben olmazdım.”

“TÜRKİYE'DEKİ 4 KİŞİDEN BİRİ OLMAK GURURLANDIRDI”

Buse Terim, buluşmanın gazetecilere değil içerik üreticilerine yönelik olduğunu özellikle belirtti. Türkiye'den davet edilen dört içerik üreticisinden biri olmasının kendisini gururlandırdığını söyleyen Terim, mesleki kimliğinin yalnızca babasının adı üzerinden değerlendirilmesine karşı çıktı.