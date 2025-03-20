İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edilince Milli Savunma eski Bakanı Hulusi Akar’ın kızı Serra Akar da gündeme geldi. Danıştay, Şikago’da Biyoloji Bilimleri okurken, Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yapan Serra Akar için emsal bir karar vermişti. “İdari organ ve makamların kendi hatasından kaynaklanan hukuka aykırı işlemlerini idari istikrar ve kazanılmış hak anlayışının gereği olarak 60 gün içerisinde geri alabileceği; yapılan işlemin iptali ve geri alınmasından söz edilemeyeceği” kararı verilmişti.

YARGIDAN DÖNMELİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Danıştay idarenin sürekliliği ve tutarlılığı ilkesince altı ay önceki diplomanın bile eğer ilgilinin kusuru yoksa iptal edilmemesi gerektiğine ilişkin karar vermiş. Bunlardan birisi de Hulusi Akar’ın kızı ve şu anda doktorluk yapan bir hekim. Biz bu kararın yargıdan döneceğini öngörüyoruz” dedi.





DOKTOR OLDU

Biyoloji ile tıp fakültesinin denk olmadığı bilinmesine rağmen, 16 Temmuz 2003’te, Serra Akar Hacettepe Tıp Fakültesi’ne kabul edildi. 2009’da okulu bitirip doktor oldu. Akar’ın kızının usulsüz yatay geçiş gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir vatandaş şikayetçi oldu.