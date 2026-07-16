Türkiye’de yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki nüfus oranı yüzde 29.8’e ulaşarak Avrupa’nın en yüksek seviyesine çıktı. AKP’nin politikaları ile risk grubundaki kişi sayısı 25 milyonu aşarken iktidarın eski bakanı da açılışını yaptığı kebap-steak restoranın sahibine yoksullarla ilgili tavsiyelerde bulundu. Kayseri’de kebap-steak restoranın açılışını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Mehmet Özhaseki yaptı. Eski bakan, işletme sahibine “Etin kokusunu alıp gelen fakir olursa geri çevirme, parasını da gel bizden al” diye konuştu.

‘HER ARKADAŞA YAZ’

Sağlık sorunları nedeniyle 1 Temmuz 2024’te bakanlık görevinden istifa eden ve aktif siyaseti bırakan Özhaseki, memleketi Kayseri’de bir kebap-steak restoranının açılış törenine katıldı. Melikgazi ilçesindeki Lale Kebap/Steak adlı restoranın açılışını yapan Özhaseki, işletme sahibi Murat Tüysüz’e “Etin kokusuna fakir gelirse geri çevirme” dedi.

“Burada et kokusu yayılırken yan tarafta durumu iyi olmayan, bunu alamayacak olan insanlar olabilir” ifadelerini kullanan Özhaseki, “Ola ki sizin bütçeniz buna uygun olmayabilir. Burada (açılışa katılan isimleri göstererek) gördüğün her arkadaşa yaz, parasını bizden al” dedi,