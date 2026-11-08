AKP'li Gazeteci Şamil Tayyar, Kayseri’den yayılan “550 milyon liralık vurgun” iddiası üzerine eski Bakan Taner Yıldız ile görüştüğünü aktardı. Tayyar’ın paylaşımına göre Yıldız, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek sert tepki gösterdi.

Yıldız, yatırım fonunda herhangi bir parasının bulunmadığını savunarak, “Bırakın 550 milyon lirayı, 550 lira, 1 lira fonda param yoktur” dedi.

“Kazandığım parayı Kayseri meydanında dağıtacağım”

İddiayı ortaya atan kişi hakkında tazminat davası açacağını belirten Yıldız, “İftirayı atan müfteriye hayatının en ağır tazminat davasını açacağım. Kazandığım parayı Kayseri meydanında dağıtacağım” ifadelerini kullandı.

Davadan vazgeçmek için şartını açıkladı

Yıldız, davadan vazgeçmesi için iddiayı ortaya atan kişinin sözlerini geri alması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Tek şartla davadan vazgeçerim. Müfteri ‘ben şerefsiz adi biriyim, yalan yazdım’ derse davadan vazgeçerim. Kendisine 24 saat süre tanıdım, o süre bugün öğle vakti doluyor.”

Tayyar da açıklamasında, yatırım fonlarıyla ilgili iddiaların araştırılması gerektiğini ancak konuyla ilgisi bulunmayan kişilere yönelik asılsız suçlamaların itibarlarına zarar verebileceğini belirtti.

Tayyar, “Fon vurguncularıyla mücadele edelim ama ilgisiz kişilere iftira atarak itibar suikasti yapmayalım. Hiç kimse itibarını sokakta bulmadı. Ayrıca, bu tür yalanlar süreci sulandırdığı gibi mücadeleye de zarar verir” ifadelerini kullandı.