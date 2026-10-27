Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tanıklık yapan doktoru Nurettin Demirkol, 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Demirkol'u 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken 65 yaşından büyük olması nedeniyle cezasının ertelenmesine ve tahliyesine karar verdi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 'yalan tanıklık' suçundan tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol, Bakırköy 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Demirkol ve avukatları hazır bulundu. Hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Demirkol savunma yaptı. 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI Mahkeme heyeti, sanığı 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın 65 yaşından büyük olması nedeniyle cezasının ertelenmesine ve tahliyesine karar verildi.

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