7 Eylül 2016'da evinde ölü bulunan Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un cenazesi üzerinde, 8 Eylül'de Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından radyolojik görüntüleme, ölü muayenesi ve otopsi işlemleri gerçekleştirildi. İncelemeler kapsamında biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler için çeşitli örnekler alındı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

Yapılan görüntüleme, otopsi ve laboratuvar incelemelerinin ardından hazırlanan ilk raporda, Denizolgun'un ölümünün travmaya bağlı olmayan patolojik beyin kanaması sonucu gerçekleştiği kanaatine varıldı. Söz konusu rapor, 17 Ekim 2016'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

MEZARDAN ALINAN ÖRNEKLERDE AĞIR METALLER İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta gerçekleştirilen fethi kabir işlemiyle Denizolgun'un mezarından kemik ve toprak örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumunda yapılan analizlerde kemiklerde, mezardan alınan topraklarda ve karşılaştırma amacıyla mezardan uzakta temin edilen toprak örneklerinde farklı miktarlarda molibden, kadmiyum, cıva, talyum, kurşun, kobalt, nikel, arsenik ve vanadyum tespit edildi. Kemik örneklerinden birinde ayrıca antimon maddesine rastlandı.

ŞEKİL BOZUKLUKLARI TESPİT EDİLDİ

Boyun kıkırdağı ve boyun kemiği parçaları üzerinde gerçekleştirilen mikroskobik incelemelerde de çeşitli bulgulara ulaşıldı. Boyun kemiğinin sağlam olduğu belirlenirken, boyun kıkırdağının büyük ölçüde kalsifiye olduğu görüldü. Dokuda yer yer eksiklikler, kırık çizgileri ve kırılmaya bağlı şekil bozuklukları tespit edildi.

BOYUN KIKIRDAĞINDAKİ KIRIĞIN NEDENİ AÇIKLANDI

Adli Tıp raporunda, mezardan çıkarılan örneklerde tiroid kıkırdağında kırık bulunduğu ancak bu kırığın mezarın açılması ve yeniden gömülme işlemleri sırasında meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Denizolgun'un ilk otopsisi sırasında göğüs bölgesinde belirlenen üç ekimozun ise ölümünden önceki 3 ila 14 günlük süreçte oluştuğu aktarıldı. Söz konusu morlukların ölümle sonuçlanabilecek nitelikte olmadığı kaydedildi.

ZEHİRLENME VE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLME BULGUSUNA RASTLANMADI

Raporda, Denizolgun'un ölümüne ilişkin yapılan incelemelerde boğma, boyna baskı uygulama veya göğse bastırma yoluyla öldürüldüğünü gösteren herhangi bir tıbbi bulguya ulaşılamadığı ifade edildi. Travmaya bağlı ölüm ya da zehirlenme ihtimalini destekleyen tıbbi delillerin de bulunmadığı belirtildi.

TANSİYONA BAĞLI BEYİN KANAMASI

Adli Tıp Kurumunun raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Kişinin ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, otopsisinde ve fethi kabir suretiyle elde edilen dokularında tespit edilen ağır metallerin normal düzeylerde olduğu, aranan diğer toksik maddelerin bulunmadığı dikkate alındığında, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kesin olmamakla birlikte 6 Eylül 2016'da meydana gelmiş olabileceği, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir."