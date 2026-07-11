İngiltere'de Muhafazakar Parti hükümetlerinde bakanlık, Avam Kamarası üyeliği ve Avrupa Parlamentosu milletvekilliği görevlerinde bulunan kıdemli siyasetçi Ann Widdecombe, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Widdecombe'un ülkenin güneybatısındaki Dartmoor bölgesinde yer alan evinde ölü bulunmasının ardından polis ekipleri geniş çaplı bir cinayet soruşturması başlattı.

Deneyimli siyasetçinin menajerlik ekibi, Widdecombe'un evinde yaşamını yitirdiğini doğrularken ölüm nedenine ilişkin bir ayrıntı paylaşmadı. Devon ve Cornwall Bölgesel Polis Gücü ise ambulans ekiplerinden gelen ihbar üzerine ulaştıkları ikamette, Widdecombe'u ağır yaralı halde bulduklarını ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

26 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Emniyet Müdür Yardımcısı Matt Longman, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 26 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını duyurdu. Longman, yapılan ilk incelemeler doğrultusunda olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini ve şu aşamada cinayetin siyasi saiklerle işlendiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade etti.

LİDERLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Siyaset dünyasını sarsan ölümün ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ann Widdecombe'u "seçkin bir siyasetçi" olarak nitelendirerek ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Reform UK lideri Nigel Farage da Widdecombe'un İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecinde üstlendiği kritik role dikkat çekerek, deneyimli siyasetçinin kamuoyunda sevilen bir isim olduğunu vurguladı.

1947 doğumlu Ann Widdecombe, Muhafazakar Parti hükümetlerindeki çeşitli bakanlık görevlerinin ardından sonraki yıllarda Brexit Partisi ve Reform UK saflarında siyasi mücadelesini sürdürmüştü. Widdecombe, özellikle göç ve adalet politikaları alanındaki sert çıkışları ve çalışmalarıyla İngiliz kamuoyunda tanınan en renkli figürlerden biriydi.