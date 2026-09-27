Siyaset gündemine bomba gibi düşen finansal işlem iddialarının ardından AKP cephesinde sıcak saatler yaşandı.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 63 milyon 359 bin lira yatırarak dört aya yakın bir süre içinde 1 milyar 344 milyon lira çektiği; eşi İlyas Kaya'nın ise 99 milyon 687 bin lira yatırarak 826 milyon lira çektiği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

WHATSAPP GRUBUNDAN ÇIKARILDI

Sözcü Gazeteci TBMM Şefi Veli Toprak'ın aktardığına göre, gelişmelerin ardından AKP yönetiminde hareketli dakikalar yaşandı. AKP Gençlik Kolları Başkanı ve Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan'ın, MKYK WhatsApp grubunda “Kaya istifa etti” mesajını paylaştığı ve ardından eski Bakanı gruptan çıkardığı öğrenildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini açıklamıştı.

"GÖREVLERİMDEN AFFIMI İSTEDİM"

Hakkındaki ağır iddiaların ardından yazılı bir açıklama yapan Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı'ndan tüm görevleri için "affını" talep ettiğini duyurdu. İddiaların gölgesinde kalmamak adına siyasi sorumluluk aldığını belirten Kaya, şu ifadeleri kullanmıştı.