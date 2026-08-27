55. Hükümet’te Ulaştırma Bakanı olarak da görev yapan Arif Ahmet Denizolgun’un’un 7 Eylül 2016’daki ölümüyle ilgili, Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında “Adam öldürme” suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Denizolgun’un 2016’da “beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm” olarak kayıtlara geçen ölüm raporunda imzası bulunan doktorlar hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan işlem başlattı.

25 Ağustos 2026 tarihli rapor, Çapa Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan tarafından hazırlandı. Otopsi videosu ve fethi kabir verileri incelendi.

AĞIR METALLER

Raporda, Denizolgun’un otopsi fotoğrafları ve video kayıtlarında sağ meme alt kısmından göğüs ortasına doğru lezyonlar görüldü. Bir kişinin Denizolgun’un göğsüne diziyle basarken ağız ve burnunu yastıkla kapatıp nefessiz bırakmasının ölüm mekanizması olarak mümkün olduğu kaydedildi. 2016’da Denizolgun’da tespit edilen ağır metallerle arseniğin ölümdeki etkisinin objektif biçimde değerlendirilemediği kaydedildi.

3 kez ‘Video yok’ diyen Adli Tıp Kurumu hedefte

Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili soruşturmada Adli Tıp Kurumu hedefte. Başsavcılık, 24 Şubat, 1 Haziran ve 14 Temmuz 2026 tarihlerinde otopsi video kaydını istedi. Bu taleplere “Yok” denildi.

Ancak Adli Tıp Kurumu 18 Ağustos’ta kaydın bulunduğunu bildirerek otopsi videosunu savcılığa gönderdi. Başsavcılık ATK idarecisi hakkında ilk etapta resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturmanın sürdürüldüğünü duyurdu.

Kardeşi de tutuklandı

“Alihan Kuriş suç örgütü”ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10’u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kuriş’in Marmaris’te yakalanan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, ona yardım ettiği değerlendirilen Mehmet Özmen ve Erhan Yılmaz da var. Diğer tutuklananlar şöyle: Osman Sert, İsa Ateş, Abdullah Özcan Yavuz, Taner Çetin, Metin Surat, Mehmet Ünal ve Süleyman Tuna Akbulut. Hilmi Tuna Kuriş’e ait adreste yapılan aramalarda 200 kilo altın ele geçirilmişti. Hilmi Tuna Kuriş’in İstanbul’dan Muğla’ya kaçarken, eski AKP’li İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e tahsisli çakarlı aracı kullandığı ortaya çıkmıştı.

Akıl almaz mal varlığı

Süleymancıların tutuklu lideri Alihan Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik soruşturmada, ailenin mal varlığı da ortaya çıktı. Alihan Kuriş’in 25 yaşındayken yaklaşık 40 milyon lira değerindeki Porsche Carrera 4S kullandığı ve yarış atı sahibi olduğu belirlendi.

YARIŞ ATLARI VAR

Tutuklanan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in de bir yarış atının bulunduğu tespit edildi. Kuriş’in “CADENCE D’EMM” isimli yarış atının sahibi olduğu belirlendi. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in de “ASCOT” isimli bir yarış atına sahip olduğu öğrenildi.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’e yönelik yürütülen soruşturmada İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında bulunan Kalem Adası’nın 258 dönümlük bölümünün 2021’de anne Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildiği ortaya çıktı. Kuriş ailesinin adadaki taşınmazlar için yaklaşık 45 milyon dolar ödediği de öne sürülmüştü. Kuriş ve ailesine ait toplam 191 taşınmaz tespit edilmişti.

Bağış listesi paniği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında, Antalya’da örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen bir evde gerçekleştirilen aramada 37 klasör ele geçirildi. Hesap dekontları, “bağış” adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, finansal evrak ve toplantı tutanakları bulundu.

Aramalar, ihbarın değerlendirilmesi üzerine Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi’nde R.B. isimli kişinin ikameti ve eklentilerinde yapıldı.

Söz konusu finansal evrakı ikamete getiren kişinin Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği’nde çalışan M.A. olduğu tespit edildi. Ele geçirilen belge ve finansal kayıtların örgütün mali yapılanması, para hareketleri ve faaliyetleriyle bağlantısının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Belge saklayan Antalya’da yakalandı

“Alihan Kuriş suç örgütü”ne yönelik soruşturma kapsamında aranan Mehmet Akay, Antalya’da saklandığı adreste yakalandı. Mehmet Akay’ın, Alihan Kuriş’in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, dekontlar, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evrak ve toplantı tutanaklarının saklanmasında rol aldığı tespit edildi.