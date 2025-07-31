Ulu Önder Atatürk’ün vefatından bir yıl önce halkına bağışladığı Orman Çiftliği arazisi, korunması gerekirken yapılan satış ve devirlerle sürekli küçülüyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin de bulunduğu bölgede, son devir de Sağlık eski Bakanı Fahrettin Koca için yapıldı. SÖZCÜ, Koca’ya, sahibi olduğu Medipol Üniversitesine kampüs yapılması için verilen 403 bin metrekarelik araziyi görüntüledi. SİT alanı olan bölgedeki kampüs

İNŞAATI HIZLA İLERLİYOR

Yaklaşık 7 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş’i ziyaret etmiş ve konfederasyona bu bölgeden arazi ayrılması kararlaştırılmıştı. Daha sonra da AOÇ arazisinin bir bölümü Türk-İş ile eski Bakan Koca’nın birliktelikleri bulunan TEBA Vakfına tahsis edildi. Bu vakıf bünyesinde Medipol Üniversitesi de bulunuyor.

KARARI SAYMADILAR

Arazi için o dönem 38 milyon liralık irtifak hakkı ödendiği ve bunun 22 milyonunun Türk-İş Genel Merkezinin Ankara Kızılay’daki binasına karşılık sayıldığı öğrenildi. Çevre, Şehircilik Bakanlığı, 2022’de bu arazi üzerinde imar planı değişikliği yaptı. Açılan davalar sonucu bu plan İdare Mahkemesince iptal edildi ancak 30 Mayıs 2024’te Bakanlık bölgeye “Özel Sosyal Tesis Alanı” niteliği kazandırınca inşaat da başladı.

30 YIL KOCA’DA

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, önceki gün Atatürk Orman Çiftliği’ne ait alanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla eski Bakan Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi için verildiğini açıklamıştı. Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Başarır’a, “Devlet İhale Kanununun pazarlık usulü ile yapılan irtifak hakkı ihalesi sonucu bu arazi, TEBA Vakfı lehine, eğitim, öğretim ve sağlık amacıyla kullanılmak üzere 30 yıl süreyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilmiştir” dedi.

AOÇ’DEN PARÇA PARÇA KOPARILDI

Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 22 bin 428 dekarı kamu kurum ve özel kuruluşlara satıldı ve AKP döneminde ranta açıldı. Bunlar arasında şu yapılar var:

- 2012 yılında 1 milyar 370 milyon lira harcanarak yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı.

- Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolar harcanıp hurda yığını haline gelen Ankapark.

- 29 Ağustos 2022’den itibaren hizmet vermeye başlayan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği.

- AOÇ’den alınan arazilerin üzerine 4,2 km uzunluğunda, yaklaşık 50 metre genişliğinde bir bulvar da yapıldı.