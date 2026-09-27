Eski bakan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, bir dizi temas ve ziyarette bulunmak üzere Diyarbakır’a gitti. Kılıç'ın yanına gelmekte geç kalan korumasını 'fırçaladığı' anlar dikkat çekti.

KORUMASINA SESLENDİ: "MUSTAFA, GEÇ KALIYORSUN!"

Ziyaret sırasında Suat Kılıç’ın yanına özel gereksinimli bir vatandaş yaklaştı. Şahsın aniden kendisine çok yaklaşması üzerine kısa süreli tedirginlik yaşayan Kılıç, güvenlik önlemlerindeki aksaklığa tepki gösterdi.

Koruması Mustafa’ya seslenen Kılıç, "Mustafa, Mustafa geç kalıyorsun!" diyerek müdahalede geç kaldığı gerekçesiyle korumasını uyardı. Olayda herhangi bir olumsuzluk veya gerginlik yaşanmazken program planlandığı şekilde sürdürüldü.

AMEDSPOR KULÜBÜNE ZİYARET

Diyarbakır programı kapsamında temaslarını sürdüren Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ali Erdem ve parti yöneticileriyle birlikte Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nü ziyaret etti.

Amedspor Başkanı Nahit Eren ile bir araya gelen Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın selamlarını ve başarı dileklerini ileterek kulübe lig mücadelesinde başarılar diledi.