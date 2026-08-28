Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul'un Bebek semtinde bulunan evinde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırının ardından bacağına üç kurşun isabet eden Yılmaz ameliyata alınırken, sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

İFADE ORTAYA ÇIKTI

Soner Yılmaz’ın polise verdiği ifadede, saldırganın arkadaşı olduğunu ve aralarında herhangi bir alacak verecek meselesi ya da husumet bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Yılmaz’ın, sohbet sırasında yaşanan sıradan bir tartışmanın ardından şüphelinin ayağa kalkarak ayaklarına ateş ettiğini ifade ettiği belirtildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Polis ekipleri, Yılmaz’ın verdiği bilgiler doğrultusunda saldırganın kimliğini belirledi.

Şüphelinin kaçış istikametini ve güzergahını tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri toplandı.

Saldırganın kimliği henüz açıklanmazken, yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.