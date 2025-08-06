Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP Samsun Milletvekili olarak uzun yıllar görev yapan Mustafa Demir, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat etti.
1961 yılında Samsun’da doğan Demir, 22, 23 ve 24. dönemlerde AK Parti'den Samsun milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı. 2005-2009 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevinde bulunan Demir, 2019 yerel seçimlerinin ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenmişti.
Bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Demir’in cenaze namazı bugün ikindi vakti Samsun Büyük Cami’de kılınacak. Cenazesi, 7 Ağustos Perşembe günü memleketi Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde defnedilecek.