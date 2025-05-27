Meclis’te iki hafta içinde birçok seçim gerçekleşecek. TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı, siyasi partilerin Meclis yönetimi ile TBMM’deki komisyonların başkanları belirlenecek. İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, bu görevini yeni dönemde bırakmak istiyor.

‘AYNEN DEVAM’ KADROSU

Çarşamba günü Erdoğan yurt dışı gezisinde olacağı için grup toplantısı iptal edildi. Perşembe günü ise AKP Grubu kapalı olarak seçim gündemiyle toplanacaktı. Erdoğan’ın Azerbaycan’a gidecek olması nedeniyle kapalı grup toplantısı Çarşamba gününe alındı. Erdoğan, Meclis yönetiminin ‘aynen devam’ edeceğini bildirdi. Grup Başkanı Abdullah Güler ile 5 Grup Başkanvekilinin yeniden seçilmesi bekleniyor. 2 yılını dolduran TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da 3 yıllığına yine aynı göreve devam etmesi istendi. Meclis Başkanlığı seçimi 3 Haziran Salı günü yapılacak.

SOYLU ‘YETER’ DEDİ

Trabzon’da yaptığı konuşmada “Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum” diyerek yeni görevlere hazır olduğu mesajı verdiği düşünülen Soylu, TBMM’deki görevini bırakmak istiyor.

BAŞKANLAR BELİRLENECEK

12 Haziran günü TBMM’deki ihtisas komisyonlarının başkanları yeniden belirlenecek. Soylu, bu dönemde komisyondaki görevine devam etmeyi düşünmediğini bildirdi. Meclis çalışmalarına pek katılmayan Soylu döneminde İçişleri Komisyonu 2 yıllık sürede sadece bir defa toplantı yaptı.

Öte yandan TBMM Başkanlık Divanı (Meclis Başkanvekili, İdare Amiri ve Katip üye) 11 Haziran Çarşamba günü belirlenecek.