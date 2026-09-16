Fransa'da siyasi figürler ve kamu görevlilerinin mal varlıklarını açıklamasını zorunlu kılan şeffaflık yasası, eski Kültür Bakanı Rachida Dati’nin devasa servetini gözler önüne serdi. Kamu Hayatında Şeffaflık Yüksek Otoritesi (HATVP) tarafından erişime açılan resmi beyannameler, Fransız siyasetçinin milyon avroluk hesaplarını ve dudak uçuklatan aylık kazancını ortaya koydu.

AVUKATLIK YILLARINDA REKOR KAZANÇ

Siyasete atılmadan önce avukatlık kariyerini sürdüren Dati’nin en dikkat çeken gelir kalemi, uluslararası tahkim ve kurumsal danışmanlık dosyalarından geldi. Sunulan belgelere göre ünlü siyasetçi, sadece 2022 yılında hukuk işlerinden 2 milyon avronun üzerinde net gelir elde etti. Bu rakam, o dönem aylık ortalama 173 bin avro (yaklaşık 8.5 milyon TL) kazandığını gösteriyor. Bakanlık koltuğuna oturduktan sonra ise 11 aylık görev süresince net 84 bin 907 avro maaş aldığı kayıtlara geçti.

LÜKS SAATLER VE GİZLİ VARDİYA İDDİALARI

Eski bakanın toplam net servetinin 6 milyon avroya (yaklaşık 300 milyon TL) ulaştığı tahmin ediliyor. Banka hesaplarında 300 bin avrodan fazla nakit tutan Dati’nin; küresel devlerin hisselerine yatırım yaptığı görüldü. Gayrimenkul portföyünde iki farklı daire bulunan Dati hakkında Libération gazetesi, beyannamede yer almayan 420 bin avro değerinde lüks saat ve takıların gizlenmiş olabileceğini öne sürdü. Eski bakan ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti.