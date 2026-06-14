Kırgızistan'da bir dönem Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı görevini yürüten Ulugbek Kochkorov, yıllar sonra ABD'de Amazon kuryesi olarak çalışırken görüntülendi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından konuşan Kochkorov, yaptığı işten gurur duyduğunu belirterek dürüst bir şekilde çalışıp para kazandığını söyledi.

Bir dönem devlet yönetiminde önemli görevler üstlenen Kochkorov'un bugün ABD'de kurye olarak çalışması, kısa sürede gündem oldu. Eski bakanın paket dağıtarak geçimini sağlaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ulugbek Kochkorov'un Amazon'a ait paketleri aracına yüklediği ve teslimat yaptığı görüldü. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan görüntüler, eski bakanın ABD'deki yeni yaşamını gözler önüne serdi.

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Kochkorov'un emeğiyle geçimini sağlamasını takdir eden paylaşımlar yaptı.

BAKANLIK KOLTUĞUNDAN KURYELİĞE

Ulugbek Kochkorov, Kırgızistan siyasetinde uzun yıllar görev yapan isimler arasında yer alıyor. Daha önce milletvekilliği yapan Kochkorov, 2018-2020 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı olarak görev aldı.

Siyasi kariyeri boyunca aktif rol oynayan Kochkorov, bir dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olmuştu. Kamu görevlerinden ayrıldıktan sonra ise ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşerek yeni bir yaşam kurdu.

"HELAL BİR İŞTEN UTANMIYORUM"

Hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Kochkorov, çalışmaktan ve emeğiyle para kazanmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Eski bakan, "Helal bir iş yaparak geçimimi sağlamaktan utanmıyorum. Yaptığım işe saygı duyuyorum ve mutluyum" ifadelerini kullanarak mesleğiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI PAYLAŞILDI

Kochkorov'un açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı, dürüst bir şekilde çalışarak geçimini sağlamasının takdir edilmesi gerektiğini belirterek eski bakana destek verdi.

Bir dönem bakanlık yapan bir ismin bugün kurye olarak çalışması, sosyal medyada "emeğin değeri" ve "siyaset sonrası yaşam" konularını yeniden gündeme taşıdı.