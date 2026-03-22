Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkisinde yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da aralarında bulunduğu toplam 8 kişi yaralandı.

Yaralılardan Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk ambulanslarla Ankara’daki hastanelere sevk edilirken, diğer 6 yaralı çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.