Fransa siyasetinin sembol isimlerinden biri olan eski Başbakan Lionel Jospin, 88 yaşında vefat etti. Jospin, 1997'den 2002 yılına kadar Fransa'da sol koalisyon hükümetinin başında bulunmuş ve ülkenin yakın tarihindeki önemli siyasi figürlerden biri haline gelmişti.
OCAK AYINDA OPERASYON GEÇİRMİŞTİ
Jospin, geçtiğimiz Ocak ayında "ciddi bir operasyon" geçirdiğini sosyal medya ve basın aracılığıyla paylaşmış, evinde istirahat ettiğini belirtmişti. Ancak eski başbakan, geçirdiği ameliyatın ve hastalığının detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi vermemeyi tercih etmişti
AİLESİNDEN RESMİ AÇIKLAMA
Lionel Jospin’in ailesi tarafından yapılan kısa açıklamada, eski başbakanın dün hayatını kaybettiği doğrulandı