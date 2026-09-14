Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA), Ukrayna-Polonya sınırına sadece 800 metre mesafede bir Ukrayna trenini hedef aldığı bildirildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı saldırının, aralarında üst düzey Avrupalı siyasetçilerin ve diplomatların bulunduğu bir konvoyun geçişinden hemen sonra gerçekleştiği ortaya çıktı.

İngiliz ve Alman basınında yer alan haberlere göre, hedef alınan trenin sadece dakikalar önündeki vagonlarda eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Günter Sautter ve Yeşiller Partisi Milletvekili Robin Wagener yer alıyordu.

Kiev'deki Yalta Avrupa Stratejisi konferansından dönen heyetlerin kıl payı kurtulduğu olayda, tehlikenin fark edilmesi üzerine trenin tahliye edildiği ve olası bir facianın önüne geçildiği belirtildi.

JOHNSON AÇIKLAMA YAPTI

Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Boris Johnson, sivil demir yolu altyapısının hedef alınmasını "anlamsız ve rastgele bir terör" olarak nitelendirdi. Saldırılarda bugüne kadar 1700 Ukrayna Demiryolları çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlatan Johnson, Batı'nın Ukrayna'ya hava savunma sistemleri temin etmesi ve dondurulan Rus varlıklarını derhal Kiev'e aktarması gerektiğini vurguladı.

Alman Milletvekili Robin Wagener ise saldırı anına ait görüntüleri paylaşarak Rusya'nın tüm Avrupa güvenliği için doğrudan bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk saldırının sınırın hemen dibinde yaşandığını doğrularken, Avrupa Birliği Komisyonu da olayı sert bir dille kınadı. AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, Ukrayna ile dayanışmanın süreceğini belirterek; hava savunma, mühimmat ve dron tedarikini kapsayan 6,1 milyar avroluk ek finansman paketinin onaylandığını duyurdu.