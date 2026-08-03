Katy Perry ile Justin Trudeau, Fransa'nın güneyindeki Saint-Tropez'de tatil yaparken objektiflere yansıdı. El ele yürüyen çiftin plajda birbirlerini öptüğü anlar kameralar tarafından görüntülendi. PLAJDA SAMİMİ GÖRÜNTÜLER VERDİLER Çift, gün boyunca birlikte vakit geçirirken plajda el ele yürüdü ve sık sık birbirlerine sarıldı. Plajdaki görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başladı. Katy Perry ile Justin Trudeau hakkında ilk ilişki iddiaları Temmuz 2025'te ortaya çıkmıştı. Çift, Aralık 2025'te sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştu. ORLANDO BLOOM İLE AYRILMIŞTI Katy Perry, 2025 yılında nişanlısı Orlando Bloom ile yollarını ayırmıştı. Eski çiftin Daisy adında bir kız çocukları bulunuyor. People dergisine konuşan Perry, ilişkisinin hayatında önemli bir değişim yarattığını belirterek, hayatının birçok alanında daha dengeli hissettiğini ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

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