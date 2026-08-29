İngiltere hükümetinin ülkeyi küresel bir yapay zeka merkezine dönüştürme hedefleri sürerken, mevcut ve eski siyasetçilerin dev teknoloji firmalarıyla kurduğu yakın ilişkiler ülkede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yayımlanan son raporlar; çok sayıda siyasetçinin yapay zeka şirketlerinden bağış, danışmanlık teklifleri ve doğrudan iş imkanları elde ettiğini ortaya koydu. Bu durum, teknoloji devlerinin yüksek finansal güçlerini kullanarak siyasi karar alma mekanizmalarını ve yasal düzenlemeleri zayıflatabileceği kaygısını gündeme taşıdı.

ESKİ BAŞBAKAN TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Eski Başbakan Rishi Sunak’ın yapay zeka şirketi Anthropic ve teknoloji devi Microsoft’ta danışmanlık rollerini üstlenmesi eleştirilerin odak noktası oldu. İngiltere Kamu Atamaları İşleri Danışma Komitesi (Acoba), Sunak’ın kamu görevinden gelen bilgileriyle bu şirketlere "haksız erişim ve nüfuz" sağlayabileceği uyarısında bulundu.

Sunak’a hükümet nezdinde lobi yapma yasağı getirilirken, eski başbakan gelirlerini hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi.

Benzer şekilde eski Maliye Bakanı George Osborne OpenAI'ın uluslararası büyüme ekibine katılırken, eski Başbakan Yardımcısı Nick Clegg'in Meta'daki üst düzey yöneticilik geçmişi ve eski Başbakan Tony Blair’in kurduğu enstitünün teknoloji devleri destekli yapay zeka danışmanlıkları dikkat çeken diğer örnekler arasında yer aldı.

GÖREVDEKİ SİYASETÇİLERDE GERİ DURMADI

Sektör ile temaslar yalnızca eski siyasetçilerle de sınırlı kalmadı. Görevdeki Muhafazakar Parti Milletvekili Tom Tugendhat’ın yapay zeka analiz firması Brox.ai’de ücretli danışmanlığa başlaması üzerine kendisine iki yıllık lobi yasağı konuldu.

Ayrıca İşçi Partisi hükümeti döneminde bakanların Silikon Vadisi şirketleriyle iki yıldan kısa sürede 200’den fazla görüşme gerçekleştirdiğinin ortaya çıkması, denetim çağrılarını artırdı.