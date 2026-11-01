Amerikalı şarkıcı Katy Perry, 42’nci yaş gününü eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile birlikte kutladı. 2025 yazından bu yana aşk yaşayan çift, doğum günü için doğayla iç içe ve heyecan dolu bir tatil tercih etti. Perry, kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

DAĞIN ZİRVESİNDE ÖPÜŞTÜLER

Katy Perry'nin paylaştığı fotoğraflarda çiftin dağcılık ekipmanlarıyla zirveye çıktığı, burada birbirlerine öpücük kondurduğu görüldü. Perry ve Trudeau, maceralarına ip yardımıyla dağdan iniş yaparak ve nehirde kano gezintisine çıkarak devam etti.

Ünlü şarkıcı, doğum gününe ilişkin paylaşımında sevgilisine esprili bir mesaj da gönderdi:

“Bana 42'nin aslında her şeyin cevabı olduğu açıklandı. Hâlâ anlamasam da, seninle birlikte 42 yaşına girebildiğim sürece sorun yok.”

“HAYATIMIN AŞKIYLA TANIŞTIM”

Katy Perry ve 54 yaşındaki Justin Trudeau, ilk kez Temmuz 2025'te aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. İkili, aynı yılın ilerleyen aylarında sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştu.

Perry, daha önce Trudeau ile nasıl tanıştıklarını anlatırken, The Lifetimes turnesini işaret etmiş ve bu birlikteliği hayatının en güzel hediyesi olarak nitelendirmişti.

Ünlü şarkıcı, “Bu turneden en büyük hediyeyi aldım: Hayatımın aşkıyla tanıştım. Justin'le turne sırasında tanıştım ve sonra her şey değişti. Sözleri biliyor, destekleyici ve hayranlık duyuyor; bu gerçekten iyileştirici. O gerçekten kalbiyle hareket ediyor ve bence bu konuda aynı fikirdeyiz. Çok minnettarım” ifadelerini kullanmıştı.

İKİSİ DE ÖNCEKİ EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRDI

Katy Perry, oyuncu Orlando Bloom ile 2016 yılında başlayan ilişkisini 2025 yazında sonlandırmıştı. Bu birliktelikten 2020 yılında Daisy Dove adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Justin Trudeau ise 18 yıllık eşi Sophie Grégoire Trudeau ile ayrıldıklarını 2023 yılında açıklamıştı. Eski Kanada Başbakanı'nın bu evlilikten Xavier, Ella-Grace ve Hadrien adlarında üç çocuğu bulunuyor.