İspanya’nın 2011-2018 yılları arasında görev yapan eski başbakanı Mariano Rajoy, Fransız milli futbol takımı hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle uluslararası çapta büyük bir tepki dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Muhafazakar siyasetçinin, yaklaşan İspanya-Fransa yarı final maçı öncesinde kaleme aldığı köşe yazısında kullandığı ifadeler, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı suçlamalarını beraberinde getirdi.

Rajoy, El Debate adlı çevrimiçi gazetede yayımlanan makalesinde Fransa’nın güçlü bir rakip olduğunu kabul ederken, "Hiç Fransız oyuncuları yok. Ve çok iyi oynuyorlar" ifadelerine yer verdi. Fransa'nın iki kez dünya şampiyonu olduğunu ve FIFA sıralamasında üst sıralarda yer aldığını belirten eski başbakanın bu sözleri, hem İspanya hem de Fransa siyasetinde infial yarattı.

"TEN RENGİNE BAKIYOR"

Rajoy’un bu çıkışına en sert tepkilerden biri İspanya’nın mevcut Başbakanı Pedro Sánchez’den geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Sánchez, aidiyetin soyadı, doğum yeri veya ten rengiyle ölçülemeyeceğini vurgulayarak, "İspanya, onu seven ve onun için çalışanlara aittir; onu yabancı düşmanı açıklamalarla utandıranlara değil" dedi.

FRANSIZLARDAN KINAMA

Söz konusu açıklamalar Fransa cephesinde de öfkeyle karşılandı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, BFMTV’ye verdiği demeçte Rajoy’un açıklamalarını "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirirken, Fransa'nın herkesin yerini bulabileceği bir çeşitlilik ülkesi olduğunu hatırlattı.

Fransız Sosyalist Partisi lideri Olivier Faure ise Fransa’nın etnik bir ulus olmadığını belirterek, "Fransa'nın ten rengi veya dini yoktur. Cumhuriyetçi slogan etrafında birleşmiş siyasi bir ulustur" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Rajoy'un ifadeleri, geçtiğimiz günlerde Paraguaylı Senatör Celeste Amarilla’nın Fransız yıldız Kylian Mbappé’yi hedef alan ve büyük tepki çeken ırkçı söylemleriyle bağdaştırıldı. Fransız Komünist Partisi lideri Fabien Roussel, Rajoy’un sözlerinin bu tür ırkçı yaklaşımlarla aynı paralelde olduğunu savunarak eski başbakanı sert bir dille kınadı.