Bangladeş’te eski Başbakan Şeyh Hasina’nın destekçilerinin ülke genelinde yaptığı kepenk kapatma çağrısının ardından patlak veren şiddet olaylarında iktidardaki Bangladeş Milliyetçi Partisi’nin (BNP) iki üyesi hayatını kaybetti.

2024 yılındaki öğrenci protestolarının ardından Hindistan'a kaçan Hasina'nın aralık ayında ülkeye dönme planını açıklaması ve mevcut hükümetin yeni pasaport ile kimlik kartı talebini reddetmesi üzerine siyasi tansiyon yeniden yükseldi.

Bu gelişmenin ardından faaliyetleri yasaklanan Avami Ligi, bir haftadır süren gösterilerin ardından perşembe günü ülke çapında genel grev ve kepenk kapatma çağrısı yaptı.

Bu yıl yapılan seçimlerde Hasina'nın rakibi Tarık Rahman'ın iktidara gelmesiyle sağlanan kırılgan istikrarı sarsan olaylar kapsamında, çarşamba gecesi iki BNP üyesi öldürülürken Hasina’nın memleketi Gopalganj’da iki BNP milletvekilinin evi tahrip edilerek ateşe verildi.

Polis yetkilileri, Avami Ligi destekçilerinin Gopalganj'daki pazar yerleri ile dükkanlara zarar verdiğini, altı farklı bölgede en az altı otobüs ve kamyonetin yakıldığını, demir yolu hattında yangın çıkarıldığını ve el yapımı patlayıcıların infilak ettirildiğini duyurdu. Perşembe günü Dakka-Çattogram kara yolunda da bir otobüs ile bir kamyon ateşe verilirken, otobüsteki yolcuların yara almadan kurtulduğu ve saklanan Avami Ligi yöneticilerine ise ulaşılamadığı bildirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayların kontrolden çıkmasını engellemek amacıyla güvenlik güçleri ülke genelinde kapsamlı önlemler aldı. Bangladeş Sınır Muhafızları Sözcüsü Şeriful İslam, Hasina destekçilerinin yoğunlukta olduğu Gopalganj ve Faridpur dahil olmak üzere yedi bölgeye toplam 97 müfrezenin konuşlandırıldığını açıkladı. Başkent Dakka'da son 24 saat içerisinde düzenlenen operasyonlarda, Avami Ligi ve bağlantılı kuruluşlarla ilişkili olduğu belirlenen aralarında eski Eğitim Bakanı Nurul İslam Nahid'in de bulunduğu 107 kişi gözaltına alındı.

EKONOMİK SORUNLARDA OLAYLARI TETİKLEDİ

Ülkedeki siyasi krizin yanı sıra ekonomik sorunlar da sokak hareketlerini tetikledi. Siyasi protestolardan bağımsız olarak ücret artışı talebiyle eylem yapan yüzlerce tekstil işçisi, başkent Dakka'ya ulaşımı sağlayan ana kara yolunu trafiğe kapattı. Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci hazır giyim ihracatçısı konumundaki ülkede yaşanan işçi eylemleri nedeniyle bazı fabrikalarda üretime ara verildi.

BAŞBAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan kaosun ardından parlamentoda konuşan Başbakan Tarık Rahman, şiddet olaylarından yurt dışındaki Avami Ligi yöneticilerini sorumlu tutarak olayları kışkırtan isimler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Ülkeyi ekonomik açıdan daha bağımsız hale getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Rahman, eski iktidar yanlılarını hedef alarak kendilerinin ülkeyi kendi kendine yeten bir Bangladeş'e dönüştürmeye çalıştıkları bir dönemde devrilmiş, kaçak ve iktidardan uzaklaştırılmış faşist güçlerin ülkeye karşı komplo kurmaya başladığını söyledi.