Türkiye'nin son iki başbakanı dikkat çeken haberlerle ülkenin gündeminde... Eski başbakanların sözleri bugün iki farklı yargı süreciyle gündemde. Tartışmayı gündeme taşıyan isim gazeteci Abdulkadir Selvi oldu. Selvi, Davutoğlu'nun yıllar önceki sözlerinin hem soruşturmaya hem de Binali Yıldırım'ın açtığı tazminat davasına konu olduğunu yazdı.

DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA

Ancak Davutoğlu'nun avukatından dikkat çeken bir düzeltme geldi çünkü iki dosyanın konusu aynı konuşma değildi. Yıl 2021; Ahmet Davutoğlu, Bingöl'ün Genç ilçesinde başbakanlık dönemine ilişkin konuştu. Bu konuşma yıllar sonra yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Davutoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlattı. Davutoğlu geçtiğimiz günlerde savcıya ifade verdi.

BİNALİ YILDIRIM 150 BİN TL İSTEDİ

Binali Yıldırım açtığı tazminat davası ise başka bir konuşmayla ilgili. Davutoğlu'nun avukatına göre dava 14 Nisan 2022'de Diyarbakır'da yapılan konuşma nedeniyle açıldı. Yıldırım 150 bin TL tazminat talep etti. Mahkeme Davutoğlu'nun 20 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Ancak karar henüz kesinleşmedi. Davutoğlu'nun avukatı, kararın henüz kendilerine tebliğ edilmediğini belirtti.