Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Oktay Saral, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Saral’ın mesajında Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmaması dikkat çekti.

Saral, paylaşımında Cumhuriyet’i emanet eden “kahramanları” ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri andı.

-Bizlere aziz vatanımızı ve Cumhuriyetimizi emanet eden tüm kahramanlarımızı; vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzur ve istiklâli uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

-Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması temennisiyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Azerbaycan'daki okullarda uygulanan kıyafet düzenlemesine yönelik sert eleştirilerde bulunan Saral, 12 Ekim'de yaptığı paylaşımda, “Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Saral daha sonra sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu.

Saral, istifa açıklamasında, “2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum” demişti.