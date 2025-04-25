Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı İlnur Çevik, T24'e dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Hem Kürt sorunu hem de Türkiye’nin siyasi geleceği üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan Çevik, erken seçim çağrısı yaptı. “Türkiye’yi seçime götürmeli, bunun en geç iki yıl içinde yapılması lazım, yoksa eyvah!” diyerek Erdoğan’a doğrudan mesaj verdi.

Kürt sorunu konusunda yıllardır ciddi çalışmalar yaptığını vurgulayan Çevik, mevcut politikaların çözümden uzak olduğunu savundu. “Kürt insanı Türkiye’de birinci sınıf vatandaş olduğunu hissetmeli. Eğer hissetmiyorsa, Kürt sorunu asla çözülmez” ifadelerini kullandı.

2007 DÖNEMİNİ HATIRLATTI

2007 yılına doğru AKP’de zayıflama başladığını söyleyen Çevik, dönemin gelişmelerini şöyle anlattı:

“İçeride birçok olay yaşandı. Abdüllatif Şener istifa etti, Erkan Mumcu ve arkadaşları partiden ayrıldı. ‘Başörtülü eşi varsa cumhurbaşkanı olamaz’ söylemi ortaya atıldı. Meclis’te 367 krizi yaşandı. Parti çökme noktasına gelmişti. Laik kesim ve ordu ‘Bu işi bitiririz’ havasındaydı. Ama Erdoğan cesurdu, istifa etmedi. Anadolu insanının desteğini arkasına aldı, yüzde 36 olan oyu yüzde 50’lere çıkardı. Partiyi kapatma girişimi de geldi ama bu durum daha da sertleşti. Bunlar laik kesimin ve ordunun ciddi hatalarıdır.”

"BÖYLE ÜLKE Mİ YÖNETİLİR"

Çevik, mevcut yönetim sistemine yönelik sert eleştirilerde bulunarak, “Ülke böyle mi yönetilir? Eğer bir kişi ortadan çekilince sistem çöküyorsa, ortada sistem yok demektir” dedi. Torunlarını düşünen herkesin sağlam bir sistem kurmak için adım atması gerektiğini vurguladı.

"GERÇEĞİ GÖRÜYOR AMA..."

Erdoğan’ın geçmişteki gibi “ufku görebilme” yetisinde olup olmadığını sorgulayan Çevik, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanı eften püften bir adam değil. Bence gerçeği görüyor ama nasıl olabileceğini kafasında tartışıyor. Türkiye’yi seçime götürmeli, bunun en geç 2 yıl içinde yapılması lazım, yoksa eyvah! Ülkede ciddi sıkıntı var ama kendisi aslında bir vatanseverdir.”