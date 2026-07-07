T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; İddianamede ifadesine yer verilen Avukat Semra Ilık, Ankara’daki Demir Yumruk operasyonunda gözaltına alınan Çağrı Silahtaroğlu’nun malvarlığındaki tedbirin kaldırılması için o dönem operasyonu yöneten Ankara Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz’a 300 bin dolar rüşvet verdiklerini ve tedbirin bu şekilde kaldırıldığını anlattı.

İtiraflarıyla çok sayıda CHP’li belediyeye operasyon yapılmasının önünü açan Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiasıyla aralarında MHP’ye yakınlığıyla bilinen Selahattin Yılmaz’ın da bulunduğu 19 kişi hakkında hazırlanan iddianamede çok tartışılacak bilgiler yer aldı.

YAZIŞMALAR VAR İDDİASI

Dosyadaki şüpheli avukatlar Semra Ilık, Ebubekir Elmalı ve Mehmet Zahit Tırkız’ın, Ankara’daki Demir Yumruk operasyonunun şüphelilerinden Çağrı Silahtaroğlu’nun mal varlığına konulan tedbirin kaldırılması için dönemin Ankara Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz’a rüşvet verdikleri iddiaları anlatıldı.

İddianamede soruşturma kapsamında ele geçirilen avukat Semra Ilık’ın telefonundaki yazışmalarda Demir Yumruk operasyonunun şüphelilerinden Çağrı Silahtaroğlu’nun mal varlığına konulan tedbirin kaldırıldığına ilişkin yazışmalar üzerine soruşturma başlatıldığı, yazışmalarda Avukat Ilık ile diğer şüpheli avukatlar Elmalı ve Tırkız arasında tedbirin kaldırılması için rüşvet verildiğine dair kayıtlara rastlandığı anlatıldı.

"KALDIRILMASININ BİR BEDELİ VAR"

Ele geçirilen telefonda o dönem Demir Yumruk dosyasını yürüten dönemin Ankara Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz’a ilişkin ses kayıtlarının da bulunduğuna dikkat çekildi. Ankara’da avukatlık ofisi bulunan Ilık ifadesinde, 2022 yılında müvekkili Çağrı Silahtaroğlu hakkında Demir Yumruk operasyonunda işlem yapıldığını ve mal varlığına tedbir konulduğunu belirterek, Ahmet Yıkılmaz’ın 300 bin dolar karşılığında Silahtaroğlu’nun malvarlığındaki tedbiri kaldırdığını anlattı. Ilık, şüpheli avukatlar Mehmet Zahit Tırkız ve Ebubekir Elmalı’nın müvekkilinin malvarlığındaki tedbirin kaldırılması için önce kendisiyle irtibata geçtiklerini, Elmalı’nın müvekkili Silahtaroğlu’na 'Sen yol yordam bilen bir insansın. Bu kadar mal varlığına tedbir konulmuş. Bunların kaldırılmasının bir bedeli var’ dediğini aktardı.

"SAĞ KOLUM EMANETİ VEREBİLİRSİN"

Bu konuşmadan sonra Elmalı’nın ofisinde Ahmet Yıkılmaz ile buluştuklarını kaydeden Ilık, daha sonra yaşananları şöyle anlattı: “Yıkılmaz ile burada bizzat karşılıklı konuştum. Bana ''Ebubekir Elmalı benim sağ kolumdur. Emaneti kendisine verebilirsin. Elimden geleni de yapacağım'' dedi. Bunun üzerine ben bu işi yapacaklarına kanaat getirdim. Daha sonra Çağrı Silahtaroğlu'nu aradım. Bana parayı verebileceğini söyledi. Ben de bu durumu arayıp Ebubekir Elmalı'ya ilettim. Kendisi parayı göndermemi söyledi. Fakat ben kendisine güvenmediğim için parayı ortağı olan Avukat Zahit'e vereceğimi söyledim. Silahtaroğlu'ndan aldığım 300 bin dolar parayı Avukat Zahit'e gönderdim.

Zahit parayı aldığı zaman Ankara'da bir balıkçı da birlikte oturuyorlardı. Zahit gönderdiğim parayı Ahmet Yıkılmaz'a verdi. Bu ana ilişkin bir defalık çekilen görüntüyü bana attı. Daha sonra bu parayı Ahmet Yıkılmaz, Ebubekir Elmalı ile 150 bin Dolar, 150 bin Dolar şeklinde bölüşmüşler. Ebubekir Elmalı normalde almış olduğu parayı 50 bin Dolar olarak Zahit'e bana ve kendisine verecekti. Fakat kendisi bu parayı almadığını söyleyerek bize herhangi bir para vermedi. Parayı verdikten sonra Ahmet Yıkılmaz bir süre bizim işimizi sürüncemede bırakıp uğraştırdı. Telefonumdaki yazışmaların bir bölümü buna ilişkindir. Daha sonra mal varlığı üzerindeki tüm tedbiri kaldırdı. Bu olaydan sonra da Çağrı Silahtaroğlu ile Ahmet Yıkılmaz’ın kendi aralarında görüşüp başka işler yaptıklarını öğrendim. Hatta o dönem Ahmet Yıkılmaz'ın Avukat Ebubekir Elmalı aracılığıyla Demir Yumruk operasyonu kapsamında Karabacak aile üyelerinden de para istediklerini biliyorum”

Savcılık bu ifadenin ardından Ilık’ın beyanlarında ve yazışmalarında ismi geçen Avukat Ebubekir Elmalı’nın da ifadesini aldı. Elmalı ifadesinde, ortağı olan avukat Mehmet Zahit Tırkız ile Ahmet Yıkılmaz’ın eskiye dayalı bir tanışıklıkları olduğunu belirterek, kendisiyle iligli iddiaları reddetmesine karşın rüşvet konusunu doğruladı. Elmalı şunları söyledi: “Demir Yumruk operasyondan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yıkılmaz ortağım Avukat Mehmet Zahit Tırkız'ı yanına çağırdı. Avukat Mehmet Zahit Tırkız'a bir liste vererek bu listedeki şüphelilerle irtibata geçmesini ve para karşılığında dosyada istedikleri işlemleri yapabileceklerini söyledi. Bu görüşmeden sonra Avukat Mehmet Zahit Tırkız ofise gelerek bana olayı anlattı.

"RÜŞVET VERİLDİ AMA BEN KARIŞMADIM"

Daha sonra da Çağrı Silahtaroğlu'na ulaşmak için Semra Ilık ile irtibata geçti. Semra Ilık, Avukat Mehmet Zahit Tırkız ve Ahmet Yıkılmaz telefonda görüşerek anlaşmaya vardılar. Bu iş karşılığında ilk aşamada Semra Ilık Çağrı Silahtaroğlu'nun 30 Bin dolar vereceğini duydum. Fakat daha sonra Çağrı Silahtaroğlu Ahmet Yıkılmaz ile görüşerek bu iş için 300 Bin dolar verdiğini söylemiş. Bunun üzerine Ahmet Yıkılmaz ve Mehmet Zahit Tırkız Semra Ilık'ı sıkıştırarak geri kalan 270 Bin doları da aldıklarını biliyorum. Mehmet Zahit Tırkız aldığı parayı Ahmet Yıkılmaz'a evinin yakınında bulunan bir arsanın içerisinde verdiğini biliyorum. Yine Mehmet Zahit Tırkız'ın parayı verdiği ana ilişkin fotoğraf ya da video aldığını biliyorum. Bunların tamamını bana Mehmet Zahit Tırkız ortağım olması nedeniyle anlattı. Ben bu görüşmelerin içerisinde hiçbir şekilde yer almadım. Bu rüşvet organizasyonu içerisinde aracılık etmedim. Ahmet Yıkılmaz ve Semra Ilık ile Beysukent'teki ofisimizde görüşmedik. Bu paranın 150 Bin dolarını almadım. Ahmet Yıkılmaz bu parayı aldıktan sonra işi hemen yapmadı. Yaklaşık 2-3 aylık bir zaman dilimi işi sürüncemede bıraktı. Daha sonra tedbirleri kaldırdığını biliyorum”

Elmalı’nın ortağı Avukat Tırkız da rüşvet konusunu doğruladığı beyanında, Yıkılmaz ile Zonguldak’ta Başsavcıvekilliği yaptığı dönemde tanıştıklarını, kendisinin de o dönem aynı yerde katiplik yapması nedeniyle tanıştıklarını anlattı. Tırkız, telefonda ele geçirilen yazışmaların doğru olduğunu belirterek, Ebubekir Elmalı’nın ofisindeki buluşmayı da teyit etti. Yıkılmaz’a 300 bin dolar verildiğini kaydeden Tırkız, şunları söyledi: “

Semra Ilık'ın beyanlarını kabul ediyorum. Sadece beyanının şu kısmını kabul etmiyorum. Parayı benim aldığımı ve fotoğrafını çekip kendisine gönderdiğimi söylemiştir. Parayı ben değil avukat Ebubekir Elmalı'nın aldığını hatırlıyorum. Belki Ebubekir Elmalı görüntüyü çekip bana atmıştır. Gelen görüntüyü ben Semra Ilık'a atmış olabilirim. Ahmet Yıkılmaz 300 bin doları aldıktan sonra Çağrı Silahtaroğlu'nun mal varlığı üzerindeki tedbiri 2-3 ay boyunca kaldırmadı. Sürekli bizi oyaladı. Bunun üzerine Semra Ilık sürekli bizi darlıyordu. Ben de mesajlarda onu sakinleştirmek için dosyada yer alan mesajları gönderiyordum. Yaklaşık 2-3 ay sonra Ahmet Yıkılmaz Çağrı Silahtaroğlu'nun mal varlığı üzerindeki tedbirini kaldırttı. Fakat bu işlemden biz daha sonra haberdar olduk. Çünkü Ahmet Yıkılmaz parayı aldıktan sonra Çağrı Silahtaroğlu'yla ve Avukat Ebubekir Elmalı'yla irtibatını devam ettirdi. Çağrı Silahtaroğlu'na artık bilgileri veriyordu. Ben tamamen aradan çekilmiştim”

Beyanların ve telefon inceleme raporlarının ardından savcılık Ankara Başsavcılığına bir yazı yazarak Çağrı Silahtaroğlu hakkındaki soruşturmaya ilişkin bilgi istedi. Ankara Başsavcılığı da Silahtaroğlu’nun malvarlığına Demir Yumruk soruşturması kapsamında 28 Haziran 2022’de tedbir konulduğunu, 3 Ekim 2022 tarihinde de Yıkılmaz tarafından Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulunulması üzerine tedbirin kaldırıldığını bildirdi.

DOSYA HSK'YA GÖNDERİLDİ

İddianamede olaya ilişkin değerlendirme yapılırken Yıkılmaz’dan “rüşvet alan” diye bahsedilirken, paranın ödenmesi sonrasında tedbirin hemen kaldırılmaması ve verilen paranın bölüşülmesi konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Semra Ilık’ın Yıkılmaz ile makamında görüşmeye gittiği ve bu görüşmeyi de kayda aldığı anlatıldı. “Ahmet Yıkılmaz'ın sorumluluğunda bulunan soruşturma dosyasındaki şüpheli Çağrı Silahtaroğlu'nun mal varlığına konulan tedbiri 300 Bin Dolar karşılığında kaldırması nedeniyle Rüşvet Almak suçunu işlediği şüpheli ikrarları, yazışma içerikleri, ses kayıtları ve soruşturma evraklarından anlaşılmıştır” denilen iddianamede, Yıkılmaz hakkındaki dosyanın HSK’ya gönderildiği belirtildi.