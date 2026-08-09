New York’un eski Belediye Başkanı Eric Adams, sosyal medya hesabından yaptığı ilham verici paylaşımla takipçilerini sağlıklı yaşama çağırdı.

Göreve gelmeden önceki yıllarda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini dile getiren 65 yaşındaki Adams, bugün hayatının en iyi fiziksel formunda olduğunu vurgulayarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

DİYABET NEDENİYLE GÖRME YETİSİNİ KAYBEDİYORDU

Eski başkan Adams, paylaşımında geçmişte yaşadığı kritik sağlık krizini samimiyetle açıkladı. Belediye başkanı seçilmeden önceki dönemde diyabet hastalığı yüzünden neredeyse görme yetisini kaybetme noktasına geldiğini aktaran Adams, bu sürecin hayatı için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Radikal bir kararla beslenme alışkanlıklarını ve günlük yaşam tarzını baştan aşağı değiştirdiğini belirten Adams, bu sayede hastalığını kontrol altına alarak sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Eric Adams, sosyl medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

OĞLU JORDAN’A BAŞAK BURCU MEYDAN OKUMASI

Sağlıklı yaşam disiplinini bir aile yarışına çeviren Eric Adams, oğlu Jordan ile girdikleri eğlenceli iddiayı da takipçileriyle paylaştı.

Yaklaşan Başak burcu doğum günlerine kadar hangisinin hayatının en iyi formuna ulaşacağına dair bir yarış içinde olduklarını duyuran eski başkan, "Kazanacağım Jordan" sözleriyle oğluna meydan okudu. Formunu korumadaki en büyük sırrını ise "Gizli silahım: Sebzeler" diyerek açıkladı.

"BU FOTOĞRAF SHOW DEĞİL, BİR FARKINDALIK ÇAĞRISI"

Kaslı ve formda görüntüsünü paylaştığı fotoğrafın sadece bir gösterişten ibaret olmadığını söyleyen Adams, asıl amacının insanlara ilham vermek olduğunun altını çizdi. Kendi sağlığının kontrolünü eline aldığında nelerin başarılabileceğini herkese göstermek istediğini belirten eski New York Belediye Başkanı, paylaşımını tüm takipçilerine yönelik "Sebzelerinizi ye!" tavsiyesiyle tamamladı.