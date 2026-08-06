Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Pozantı ilçesi D-750 kara yolunda meydana geldi. M.Y. yönetimindeki otomobil ile Ecvet Enes Çay'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ecvet Enes Çay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için morga götürüldü.
Otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Ecvet Enes Çay'ın, önceki dönem Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın yeğeni olduğu tespit edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.