Foça’da 1989-1999 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan ve efsane başkan olarak anılan Ahmet Nihat Dirim'in, evli ve 2 çocuk babası olan oğlu Kerem Dirim, dün sabah evden çıktı.

Dirim’den haber alamayan yakınları, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İlçe merkezi ve çevresinde polis ve jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı.

Saat 22.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Eski Gediz mevkiinde Dirim'in otomobiline ulaşıldı.

KARIN, BİLEK VE BOĞAZINDA KESİKLER BULUNDU

Bunun üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Otomobilin bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre kadar ilerisindeki sazlık alanda Dirim'in cansız bedenine ulaşıldı.

Karın, bilek ve boğazında kesikler bulunan Dirim'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma, bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Dirim'in ölümüyle ilgili inceleme başlattı.