Portekiz Premier Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne oldu. Sporting Lizbon ile Benfica Estádio José Alvalade'de karşı karşıya geldi.

Benfica, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

27. dakikada topu ağlarla buluşturan Schjelderup, maçta takımını öne geçirdi. Soyunma odasına da Benfica'nın 1-0 üstünlüğüyle gidildi. Morita, 72. dakikada kaydettiği golle skora denge getirdi. 90+3. dakikada sahneye çıkan eski Beşiktaşlı Rafa Silva, Benfica'yı derbide öne geçirdi. Kalan anlarda skoru koruyan Benfica, deplasmanda Sporting'i 2-1 mağlup etti. Rafa Silva bu sezon Benfica formasıyla 14 maça çıktı ve 4 kez fileleri havalandırdı.

MOURİNHO ÇILGINA DÖNDÜ

Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho son dakika golüyle birlikte adeta çılgına döndü. Mourinho'nun takımı bu sonuçla puanını 72'ye yükseltti ve ligde 2. sıraya yükseldi. Sporting ise 71 puanda kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Benfica bu sezon henüz Portekiz Ligi'nde yenilgi yüzü görmedi. Benfica sıradaki maçında Moreirense'yi ağırlayacak.