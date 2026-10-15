UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında İngiltere'de oynanan mücadelede Aston Villa, temsilcimiz Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup ederek tarihi bir skora imza attı.

Villa Park'taki hezimetin kapanış golü ise Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isimden geldi. Mücadelenin 90. dakikasında sahneye çıkan Tammy Abraham, fileleri havalandırarak skoru 6-0'a getiren ve maçın sonucunu ilan eden golü kaydetti.

SOYUNMA ODASINDAN OLAY GÖNDERME

Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına giden İngiliz santrfor, galibiyet sevincini kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Abraham'ın paylaştığı fotoğrafa eklediği emojiler ise kısa sürede gecenin en çok konuşulan olaylarından oldu. Kariyerinde kısa bir dönem Beşiktaş formasını terleten 29 yaşındaki forvetin, siyah-beyazlıların simgesi olan "kartal" emojisini kullanması ezeli rekabete doğrudan bir gönderme olarak yorumlandı.

Kartal simgesinin yanına kahkaha emojisi de iliştiren Abraham'ın bu alaycı tavrı, farklı mağlubiyetin acısını yaşayan Fenerbahçeli taraftarların sert tepkisine neden oldu.