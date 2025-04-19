Devlet Hava Meydanları İşletmesi eski İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın evinde 26 kilo külçe altı, yüksek miktarda döviz ele geçirildi. Acar rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı.

Gazeteci Tolga Şardan operasyonun perde arkasını yazdı. Acar hakkında CİMER'e yapılan ihbar o kadar detaylıydı ki evin yatak odasında dolabın arkasına gizlenen gizli kasa işaret edildi. İhbarda kasanın markası dahi yazıldı.

Polis arama kararıyla eve gittiğinde kasayı eliyle koymuş gibi buldu. Operasyon sırasında polis tutanak hazırlarken Acar'ın eşi dubleks evin çarşafa sarılı bir eşyayı indirirken polislere yakalandı.

Avukat devreye girdi. Kasa olduğu belirlenen eşyaya el konulamadı. Gerekçesi ise farklı daire numarası olan üst kat için arama kararının olmaması...

Evindeki kasasında 26 kilo altın ve 2 milyon dolarlık nakit ele geçirilen Acar bu parayı tasarrufla sağladığını öne sürdü.

Acar tutuklandı.