Kayseri 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce çalıştığı mobilya fabrikasının müdürü Mustafa Demir'i (58) tabancayla öldüren tutuklu sanık Mehmet Şahin'i (48), “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan da 2 yıl 6 ay hapis ve 15 bin TL adli para cezası verdi. Olay, 24 Nisan sabahı Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Şahin ile Mustafa Demir arasında çıkan tartışmada Şahin, yanında getirdiği tabancayla Demir'i vurdu. Hastaneye kaldırılan Demir kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Şahin tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Şahin'in “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. “OLAY ANLIK GELİŞTİ” Karar duruşmasına tutuklu sanık Şahin, Demir'in şikayetçi eşi Y.D., oğlu A.D., kızları ve taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan Şahin, “Böyle olmasını istemezdim. Tasarlamadım. Çok pişmanım. Hakaret edip, üzerime gelince bu şekilde eylemi gerçekleştirmek zorunda kaldım. Olay anlık gelişti. Adaletinize sığınıyorum” dedi. Demir'in oğlu A.D. ise eylemin sanığa zorla yaptırıldığını düşündüklerini ileri sürdü. A.D., sanığın azmettirenleri açıklaması halinde şikayetlerinden vazgeçeceklerini söyledi.

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