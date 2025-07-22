Eski CHP Genel Başkanı, gazeteci, yazar ve ANKA Haber Ajansı'nın onursal kurucusu Altan Öymen, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Öymen için Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Öymen ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, iş insanı Aydın Doğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim, milletvekili, belediye başkanı, gazeteci dostları; siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Öymen'in kızı Aslı Öymen ve diğer aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Aslı Öymen, babasını çok özleyeceklerini ifade ederek, "Mekanı cennet olsun." dedi.

Öymen'in naaşı, cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına götürüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öymen'in tabutuna omuz verdikten sonra cenaze aracına binerek mezarlığa gitti. Altan Öymen için dün TBMM'de ve CHP Genel Merkezi'nde tören düzenlenmişti.

İMAMOĞLU ÇELENK GÖNDERDİ

Cenaze törenine katılamayan birçok kurum veya kişi de camiye çelenk gönderdi. Çelenkler gönderenler arasında tutuklu belediye başkanları Mehmet Murat Çalık ile Rıza Akpolar da yer aldı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun çelengi de cenazenin arkasına konuldu.