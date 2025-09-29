Eski CHP İzmir Milletvekili ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Atila Sertel gözaltına alındığını duyurdu. Sertel saat 12:00’de X hesabından yaptığı sosyal medya açıklamasında gözaltı gerekçesinin Dokuz Eylül Üniversitesi’nin eski Rektörü Nükhet Hotar’ın şikayetiyle açtığı dava hakkında olduğunu bildirdi. İfade vermeye gitmediği gerekçesiyle mahkemenin polis gönderdiğini belirten Sertel, “Oysa bana tebligat gelmedi” dedi.

Sertel ilk paylaşımında şu ifadeleri yazdı:

“GEREKÇESİ NÜKHET HOTAR’IN AÇTIĞI DAVA”

“Gözaltı kararının gerekçesi ortaya çıktı. Milletvekilliğim döneminde, 9 Eylül Üniversitesi’nde Sayıştay’a yolsuzluklarıyla ilgili bilgi, belge vermeyen, o dönemde öğretim üyelerine zulmeden, üniversiteyi siyasallaştıran eski rektör Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın açtığı davalardan birinde ifade vermediğim gerekçesiyle gözaltı kararı çıkartılmış. Polis arkadaşlarımızla İzmir Adliyesi’ne gidip ifade vereceğiz. Hayatım boyunca hep gerçekleri dile getirdim. Bilerek, isteyerek kimseye hakaret etmedim. Eski rektör yaşamının büyük bölümünü adliye koridorlarında geçiriyor. İstiyor ki biz de öyle olalım.”

“TEBLİGAT GELMEDİ AMA POLİS GELDİ”

Sertel, ilk açıklamasından 20 dakika sonra yaptığı paylaşımda ise davaya konu olan 2020’deki Twitter yazısını alıntılayarak şöyle dedi: “Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi işte bu attığım tweet nedeniyle beni hakaret suçundan yargılıyor. Bana tebligat gelmemesine rağmen ifade vermeye gitmediğim gerekçesiyle hakkımda yakalama kararı çıkartılıyor. Kamuoyunun vicdanına sesleniyorum ve mahkemelerimizi boş yere meşgul edenler kadar bu davayı sürdürenleri de halkın vicdanına bırakıyorum. 19 Nisan 2020’de yaptığım bu paylaşımda hakaret var mı, Allah aşkına söyleyin.” Sertel, o paylaşımında şöyle yazmıştı: “AKP eski milletvekili, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar, üniversite hastanesinde görev gören sağlık çalışanlarının fazla mesai ücretlerini kesmiş. Sağlık çalışanlarını alkışlayacaksın, çok çalıştıracaksın, sonra ya vali gibi hakaret et ya da mesaisini kes. AKP zihniyeti.”

“HAKARET YOK, SUÇ YOK”

Sertel, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, mahkemelerin böyle gereksiz davalarla meşgul olmaması yönündeki düşüncesini tekrarladı, “O açıklamamda da doğru tespit var, muhalefet milletvekilliği görevim gereğince eleştiri sınırları dahilinde tenkit var ama hakaret yok, suç yok” dedi. Atila Sertel saat 14:15 itibariyle Bayraklı’daki İzmir Adliyesi’ne giriş yaptı.