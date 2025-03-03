Çukurova İlçesinde Adana Koop blokları yanındaki koruluk,1994 yılında SHP Eski Genel Başkanı ve Ankara Belediye Başkanı aynı zamanda CHP milletvekili Murat Karayalçın ile CHP/SHP Adana Belediye Başkanı Selahattin Çolak, dönemin Bayındırlık Bakanı Onur Kumbaracıbaşı’nın da bulunduğu grup tarafından fidan dikilerek oluşturuldu. Aradan geçen 30 yılda fidanlar, küçük bir orman oluşturdu.

Ancak çevrede oturan vatandaşlar, bölgenin tek yeşil alanı olan koruluklarına bir sabah iş makinelerinin girdiğini görünce soluğu Çukurova Belediyesinde aldılar. Vatandaşlara burada koruluğun, önceki Belediye Başkanı Soner Çetin döneminde ticari alana dönüştürülerek bir firmaya “Macera parkı” yapılması için kiralandığı söylendi.

Koruluklarının elden gitmesinden endişe duyan vatandaşlar Çukurova Belediyesine dilekçe vererek, alanın tekrar yeşil alan statüsüne dönüştürülmesini istedi. Vatandaşlar dilekçelerinde şöyle söyledi: “Çukurova Belediyesine ait Adana Koop Koruluğu olarak geçen 1994 yılında Öğretmenkent Kooperatifi tarafından üyelerin katkısıyla 58.000 m2 lik çam ağaçlarıyla oluşturulan büyütülen Adana Koop Koruluğu 2014 yılında Belediyeye bakım protokolü ile devredilmiştir. Bu alan şu an büyüyen çam ağaçlarıyla Ormana dönüşmüştür. Bizler, Adana Koop Koruluğu’nun doğal yapısını korumak isteyen vatandaşlar olarak, söz konusu alanın “Macera Parkı” yapılması amacıyla ticari bir firmaya kiralanmasına karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Adana Koop Koruluğu, bölge halkı için sadece bir yeşil alan değil, aynı zamanda doğal ekosistemlerin korunduğu, şehir içindeki sınırlı yeşil alanlardan biri olarak büyük önem taşımaktadır. Bu alan, hem insan sağlığına hem de kentimizin ekolojik dengesine katkı sağlayan bir nefes alma noktasıdır.

Koruluk, halkın serbestçe yararlanabildiği bir alan olup, özel bir firmaya kiralanması durumunda giriş ücretleri ve ticari faaliyetler nedeniyle halkın bu alanı özgürce kullanımı kısıtlanacaktır. Macera parkı gibi projeler, kaçınılmaz olarak ağır inşaat faaliyetleri gerektirecek, ağaç kesimleri ve habitat tahribatına neden olabilecektir. Böyle bir projeyle Yerel Halkın Görüşleri Dikkate alınmamıştır: Bu tür projelerin hayata geçirilmesi sürecinde yerel halkın görüşleri alınmalı ve katılımcı bir belediyecilik anlayışı benimsenmelidir.

Bu nedenlerle, Adana Koop Koruluğunun korunarak mevcut haliyle halkın kullanımına sunulmaya devam edilmesini, ticari bir projeye dönüştürülmemesini talep ediyoruz. Belediyenizin, halkın ve doğanın yararına olacak şekilde bu kararı gözden geçireceğini umut ediyor, saygılarımızı

sunuyoruz.”

TMMOB DE DURUMA EL KOYDU

Öte yandan TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu da olaya el attı ve “Çukurova Koruluğu Yeşil Koridor Olarak Korunmalıdır!” başlıklı bir açıklama yaptı. TMOOB Adana Şubesi aynı zamanda korulukta da bir basın açıklaması yapma kararı aldı ve şu metni yayınladı:

“Adana Koop Koruluğunda 15 Şubat 2025 tarihinde kepçe çalışması ve beton dökümü ile devam eden çalışmalardan dolayı TMMOB’ye bağlı Odalarımızın Adana Şubelerine vatandaşlarımız şikayetlerini iletmiştir. TMMOB Adana İl Koordinasyon kurumuzca, korulukta ne yapılmak istendiğini, ağaç kesimi olup olmadığını anlamak üzere araştırma yapılması kararlaştırılmıştır. Yeşil alanlarımızın ticari işletmelerin rant kazanma alanları olması engellenmelidir. Kentimizin zaten oldukça az sayıda olan yeşil alanları, kamu yararına, açık, ücretsiz, halkın yararlanacağı, kentin nefes almasını sağlayacak alanlar olarak korunmalıdır. Adana Yerel yönetimlerinden beklediğimiz, bu doğrultuda bunun bilincinde hareket etmeleridir.

Korulukta yapılan çalışmanın niteliği, gerekliliği, bir alanla ilgili ticari bir firmayla anlaşma yapılıp yapılmadığı konularında, kamuoyu bilgi beklemektedir. Eğer böyle bir durum varsa, bunun iptal edilmesini, koruluğun halka açık, yeşil dokusunun daha da zenginleştirilerek korunması gerektiğini belirtmek isteriz. Adana Koop sakinleri ve Adana Koop Kooperatifler Birliği, bu doğal alanın korunmasını ve geliştirilmesini istemekte, sürece aktif olarak dahil olmayı istemektedir. Bölge halkının talebi, kent içindeki yeşil alanların korunması açısından büyük önem taşımakta olup, bu çağrının yetkililer tarafından dikkate alınması gerekmektedir.

İklim değişikliğinin giderek daha fazla gündeme geldiği 2025 yılında, yaşanabilir kentler için geleceğimizi planlamak amacıyla, mevcut ağaç kesimlerinin yerine ağaç dikiminin artırılması elzemdir. Koruluğun korunması, ağaçlara zarar verilmemesi ve doğal dengenin sağlanması için bu prensipler titizlikle uygulanmalıdır.

Kentimizin geleceği için yeşil alanlarımızı koruyalım, geliştirelim ve sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla yönetelim. Çukurova Koruluğunun doğal dokusunun korunması ve peyzaj düzenlemelerinin bilimsel esaslara göre yapılması konusunda yetkilileri sorumluluk almaya davet ediyoruz.”

İnşaat mühendisleri Adana Şube Başkanı Hıdır Çak ise “Koruluğun ne kadarı kiraya verilmiş, nasıl kullanılacak belli değil. Evet bir iş adamına kiraya verildiği söyleniyor, bir anlaşma yapılmış ama burada ne kadar inşaat olacak, kaç metrekare yapı olacak hiçbir netlik yok. “diye endişelerini dile getirdi.

SONER ÇETİN NE DİYOR?

Koruluğu kiraya verdiği söylenen eski belediye başkanı Soner Çetin ise yerel haber sitelerine yaptığı açıklamada “Biz koruluğun sadece 15 metrekaresini kiraya verdik. Alt ve üst taraf olmak üzere firma iki adet kule yapacak. Başka bir kiraya verme olayı yok. Biz burada aslında güzel bir proje yapacaktık ama ihale yapamadık. Koruluğun tamamen kiralanması gibi bir şey söz konusu değil. Çukurova Belediyesi, eğer bu korulukta bu 15 metrekare yer dışında inşaat olursa engellemeli” dedi.