Türk siyasetinin ve işçi hareketinin tanınan isimlerinden, eski CHP Genel Başkan Vekili ve eski milletvekili Cevdet Selvi yaşamını yitirdi. Acı haberi Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz duyurdu. Akyüz, yayınladığı mesajla Selvi'nin ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sendika camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

İLK TÖREN TBMM'DE DÜZENLENECEK

Cevdet Selvi için 31 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) resmi tören gerçekleştirilecek. Selvi’nin cenazesi, Meclis'teki törenin ardından Ankara Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Gölbaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

CEVDET SELVİ KİMDİR?

Sendikal mücadeleyle adını duyuran Cevdet Selvi, 1972 yılında Petrol-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanlığı'na seçildi. Aynı yıl Genel Teşkilatlanma Sekreterliği görevine getirilen Selvi, 1978-1987 yılları arasında Petrol-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

1987 yılında parlamentoya girerek siyasete atılan Selvi; 18, 20, 22 ve 23. dönemlerde TBMM'de milletvekili olarak görev yaptı. 1995 yılında DSP'den İstanbul Milletvekili seçilen Selvi, 1997'de CHP'ye döndü. Partinin kritik dönemlerinde önemli sorumluluklar üstlenen Cevdet Selvi, 1999 yılında Deniz Baykal'ın istifasının ardından geçici olarak CHP Genel Başkan Vekilliği görevini yürüttü ve görevi Altan Öymen'e devretti. 2010 yılında Baykal'ın istifası sonrası yeniden Genel Başkan Vekilliği üstlenen Selvi, bu görevi de Kemal Kılıçdaroğlu'na devretmişti.