Kemal Kılıçdaroğlu’nun, muhalefeti ve İBB’yi hedef gösteren yayınlarıyla, yapılan soruşturmaları önceden haber vermesiyle eleştirilen TGRT Haber’e röportaj vermesi hem siyasiler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sert söylemlerle eleştirilmesine neden oldu.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Bu parti mahkeme salonlarında değil, savaş meydanlarında kuruldu. CHP’yi içeriden çökertmeye çalışan herkes bilsin, halkın seçtiğini yok saymak, sizi partili değil; sarayın aparatı yapar. Halkın iradesini savunmak, bu partiyi savunmaktır.

PARTİYİ TESLİM ETMEYİZ

CHP Milletvekili Murat Emir: 4 Kasım 2023 öncesine dönme hayalleriyle, Saray yargısına bel bağlayıp ‘mutlak butlan’ üzerinden CHP’ye tuzak kurmaya çalışanlara, halkın iktidarını kurmak için emin adımlarla ilerleyen baba ocağımızı teslim etmeyeceğiz.

KARARI HEYECANLA BEKLİYOR

Gazeteci Mehmet M. Yılmaz: Kılıçdaroğlu, AKP yargısının vereceği kayyum kararını heyecanla bekliyor. Bekliyor ki AKP yargısı kendisini tekrar CHP’nin başına geçirsin, o da partiyi “güvenli limana kadar” götürsün!

KELİMELER KİFAYETSİZ

Eski spiker Defne Samyeli: Söylemek istediğim çok şey var ama kelimeler kifayetsiz kalıyor bilmem anlatabiliyor muyum?

13 SENE BELLİ ETMEDİLER

Hukukçu Gönenç Gürkaynak: Adalet ve Kalkınma Partisi taraftarları Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ne kadar çok seviyorlarmış meğer. 13 sene bunu hiç belli etmemişlerdi.

BİNALI DAHA GÜVENİLİR

- Yarın hilafet ilan edilse, Kılıçdaroğlu ‘Bana göre bu yanlış ama sonuçta devlet böyle karar verdi’ deyip herkese evde kalmasını söyler.

- Kılıçdaroğlu Kurtuluş Savaşı döneminde yaşasaydı, “Samsun’a çıkmaya gerek yok, sonuçta ortada imzalanmış anlaşmalar var, anlaşmalara uyalım” derdi ve İstanbul’da kalırdı.

- Kayyum olarak Binali gelse senden daha güvenilir olur.

- Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. Çünkü tüm Türkiye’ye 13 yıl nasıl kontrollü muhalefet olduğunu gösterdi. Teşekkürler AKP’nin kayyumu olmaya niyetlenmiş şahıs.

- CHP, Kılıçdaroğlu’ndan kurtulduktan 5 ay sonra yerel seçimde birinci parti oldu, bugün Özgür Özel oy oranlarının yüzde 40’a ulaştığını açıkladı. Hepsi 1.5 sene içinde oldu. AKP’nin Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına getirme çabası boşuna değil...

- Kılıçdaroğlu şimdi parti kursa %3 oy alamaz.